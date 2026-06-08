Eximbank tiếp nhận đơn từ nhiệm của một số thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 8/06/2026, Eximbank tiếp tục triển khai các nội dung quản trị theo định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Theo chương trình dự kiến đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank dự kiến tổ chức vào ngày 24/07/2026 sẽ xem xét công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo quy định.

Trong quá trình chuẩn bị các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường, Eximbank đã tiếp nhận đơn đề nghị thôi tham gia Hội đồng quản trị của các ông Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Trí Trung và Nguyễn Trọng Hiền.

Đồng thời, Eximbank cũng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bà Phạm Thị Huyền Trang thôi đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định và sẽ trình các nội dung nhân sự liên quan để Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét theo thẩm quyền.

Bà Phạm Thị Huyền Trang tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức và tiếp tục đồng hành cùng Eximbank trong quá trình triển khai các định hướng chiến lược, các chương trình chuyển đổi trọng tâm cũng như mục tiêu phát triển của ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cổ đông Eximbank đã thông qua Khung quản trị theo chuẩn quốc tế nhằm nâng cao hiệu lực quản trị, tăng cường tính minh bạch, tính độc lập và hiệu quả hoạt động của các cấp quản trị trong Ngân hàng. Các nội dung nhân sự dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường là một phần trong quá trình triển khai các định hướng đã được cổ đông thông qua.

Eximbank khẳng định, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn hệ thống được duy trì ổn định, liên tục và thông suốt. Các chương trình trọng tâm của Ngân hàng đang được triển khai theo kế hoạch đã đề ra./.

Eximbank thông qua định hướng củng cố nền tảng và triển khai chiến lược 5 năm Đại hội Eximbank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo hướng thận trọng với tổng tài sản đạt 310.000 tỷ đồng, lợi nhuận 1.500 tỷ đồng và tập trung củng cố nền tảng tài chính.