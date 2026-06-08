Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, tỉnh Khánh Hòa phát động phong trào thi đua phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Chỉ tiêu phấn đấu được tỉnh Khánh Hòa đặt ra từ nay đến năm 2030 cụ thể là: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 11-12%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt khoảng 11%/năm, tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 35% GRDP.

Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu có 35.000 doanh nghiệp hoạt động và có ít nhất 1 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 12-14%/năm, đóng góp khoảng 60 - 65% GRDP của tỉnh, trên 65% tổng thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho khoảng 85 - 87% tổng số lao động.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp của tỉnh Khánh Hòa có trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thuộc nhóm 10 tỉnh/thành phố dẫn đầu trong cả nước.

Phong trào thi đua do tỉnh Khánh Hòa phát động hướng tới đổi mới tư duy quản lý, chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, hiện đại.

Doanh nghiệp được các cơ quan chức năng của tỉnh hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển khoa học công nghệ và liên kết chuỗi giá trị.

Các doanh nghiệp thi đua nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ cao, đổi mới quản trị theo chuẩn mực tiên tiến, thực hiện tốt trách nhiệm với người lao động, nhà nước và xã hội.

Qua đó xây dựng đội ngũ doanh nhân bản lĩnh, sáng tạo, có đạo đức và văn hóa kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế…

Theo ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Khánh Hòa, phong trào thi đua cụ thể hóa kịp thời, hiệu quả chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân.

Qua đây, địa phương tạo khí thế, động lực thúc đẩy doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả; doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò tiên phong thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội…

Hiện nay, Khánh Hòa có 73.158 đơn vị kinh tế tư nhân (15.792 doanh nghiệp tư nhân; 117 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống; 133 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 304 hợp tác xã; 501 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; 56.311 hộ kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản).

Kết thúc năm 2025, tỉnh Khánh Hòa đang nắm giữ 100% vốn điều lệ tại 10 công ty gồm: Tổng công ty Khánh Việt, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Khánh Hòa, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận; Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Ninh Sơn, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Tân Tiến, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa.

Tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 theo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính./.

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