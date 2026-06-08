VN-Index "bốc hơi" gần 50 điểm, tuột mốc 1.800

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch hôm nay ghi nhận diễn biến tiêu cực khi VN-Index lao dốc mạnh và đánh mất mốc 1.800 điểm.

Kết thúc phiên 8/6, VN-Index giảm 48,37 điểm xuống 1.790,53 điểm. Trái ngược, HNX-Index tăng 4,57 điểm lên 298,36 điểm.

Toàn thị trường nghiêng hẳn về sắc đỏ với 509 mã giảm, trong khi chỉ có 208 mã tăng. Rổ VN30 cũng chìm trong áp lực bán mạnh với 27 mã giảm, 2 mã tăng và 1 mã tham chiếu.

Thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 613 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 15.900 tỷ đồng. Trên HNX, khối lượng giao dịch đạt hơn 57 triệu cổ phiếu, giá trị gần 966 tỷ đồng.

Về tác động lên chỉ số, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục gây áp lực mạnh. Các mã VIC, VHM, BID và VPB là những cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất, lấy đi hơn 26,68 điểm của VN-Index. Ở chiều ngược lại, một số mã như LPB, VCK, NVL và BSR giữ được sắc xanh nhưng mức tác động không đáng kể.

Trong khi VN-Index giảm sâu, HNX-Index lại duy trì diễn biến tích cực, được hỗ trợ bởi một số cổ phiếu như THD (tăng 9,96%), HKT (tăng 9,05%), DHT (tăng 2,28%) và KSF (tăng 0,24%).

Sắc đỏ lan rộng trên hầu hết các nhóm cổ phiếu. Bất động sản là nhóm giảm mạnh nhất, mất 4,36%, chịu tác động từ các mã lớn như VIC (giảm 5,8%), VHM (giảm 3,49%), VRE (giảm 5,13%), BCM (giảm 2,03%) và KBC (giảm 3,39%).

Tiếp theo là nhóm công nghệ thông tin và dịch vụ truyền thông, lần lượt giảm 2,66% và 2,55%. Nhiều cổ phiếu trong nhóm này cũng đồng loạt giảm như FPT (giảm 2,8%), FOX (giảm 3,2%), CTR (giảm 4,26%), CMG (giảm 1,27%), ELC (giảm 1,24%), YEG (giảm 2,25%) và VTK (giảm 3,25%)…

Ở giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng mạnh trên HOSE với giá trị hơn 671,11 tỷ đồng, tập trung tại FPT (212,62 tỷ đồng), VHM (113,43 tỷ đồng), MSN (93,65 tỷ đồng) và VIC (84,51 tỷ đồng). Ngược lại, trên HNX, khối ngoại mua ròng nhẹ hơn 3,94 tỷ đồng, tập trung vào các mã CEO, PVS, NTP và VC3.

Phiên giao dịch hôm nay cho thấy áp lực bán áp đảo trên diện rộng, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến VN-Index mất mốc tâm lý quan trọng 1.800 điểm.

Dù thanh khoản cải thiện và một số cổ phiếu riêng lẻ giữ được sắc xanh, xu hướng chung vẫn nghiêng về điều chỉnh khi dòng tiền thận trọng và khối ngoại quay lại bán ròng mạnh trên HOSE./.

VN-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp, dòng tiền vẫn thận trọng VN-Index tiếp tục đi lên nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu trụ, song thanh khoản giảm xuống mức thấp nhất hơn một năm cho thấy nhà đầu tư vẫn dè dặt và dòng tiền chưa thực sự quay lại thị trường.