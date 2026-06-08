Thanh toán xuyên biên giới mở rộng dư địa tăng trưởng cho du lịch

Mở rộng kết nối thanh toán song phương xuyên biên giới đang trở thành xu hướng được nhiều quốc gia thúc đẩy nhằm hỗ trợ du lịch và thương mại.

Tại Việt Nam, việc kết nối thanh toán với các thị trường trọng điểm được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng chi tiêu của khách quốc tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số.

Thúc đẩy "xuất khẩu tại chỗ" từ các thị trường trọng điểm

Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), lượng khách du lịch quốc tế toàn cầu đạt khoảng 1,52 tỷ lượt trong năm 2025, tăng 4% so với năm trước.

Tại Việt Nam, dữ liệu thống kê cho thấy, khách quốc tế năm 2025 đạt khoảng 21,5 triệu lượt, trong khi doanh thu du lịch lần đầu vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tương đương gần 39 tỷ USD. Ngành du lịch đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay và hướng tới 35 triệu lượt vào năm 2030.

Đáng chú ý, khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện chiếm gần 60% lượng khách du lịch quốc tế toàn cầu. Đối với Việt Nam, tỷ lệ này lên tới khoảng 70%.

Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore và Campuchia hiện là những thị trường có khách lớn nhất đến Việt Nam. Ở chiều ngược lại, đây cũng là các điểm đến được người Việt lựa chọn nhiều nhất khi đi du lịch nước ngoài, bên cạnh Nhật Bản.

Đây cũng là các thị trường đang được ngành ngân hàng ưu tiên trong chiến lược phát triển thanh toán song phương xuyên biên giới.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, một trong những bước tiến quan trọng của hệ sinh thái số tài chính thời gian qua là việc triển khai thanh toán song phương xuyên biên giới. Mô hình này giúp giảm chi phí chuyển đổi ngoại tệ, đồng thời mang lại trải nghiệm thanh toán thuận tiện thông qua các ứng dụng ngân hàng quen thuộc.

Cụ thể, Việt Nam đã triển khai kết nối thanh toán song phương với một số quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào và Campuchia. Đồng thời, các đơn vị liên quan đang tiếp tục hoàn tất các thỏa thuận để mở rộng triển khai với Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore và trong thời gian tới có thể mở rộng thêm sang Malaysia, Nhật Bản.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

“Kết quả bước đầu ghi nhận được khá tích cực. Từ đầu tháng 4/2026, khi các dự án thanh toán song phương giữa Việt Nam-Trung Quốc và Việt Nam-Hàn Quốc chính thức đi vào hoạt động, số lượng giao dịch đã tăng trưởng liên tục. Dịch vụ cũng nhận được phản hồi tích cực từ khách du lịch Trung Quốc sử dụng các ví điện tử như Alipay và UnionPay tại Việt Nam,” ông Phạm Anh Tuấn chia sẻ với báo chí bên lề hội thảo mới đây.

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) cho biết, khi hạ tầng thanh toán quốc gia được xây dựng và vận hành hiệu quả, các quốc gia có thể triển khai kết nối thanh toán song phương trực tiếp giữa các quốc gia, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các tổ chức thanh toán quốc tế hoặc các mạng lưới trung gian.

Theo ông Hùng, điều này không chỉ giúp tối ưu chi phí mà còn tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thuận tiện hơn, qua đó thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu kinh tế.

Các chuyên gia cho rằng, thanh toán số không chỉ giúp hoạt động giao dịch thuận tiện hơn mà còn tạo ra nguồn dữ liệu có giá trị cho công tác phân tích và hoạch định chính sách. Thông qua du lịch, nền kinh tế không chỉ được hưởng lợi từ sự gia tăng chi tiêu mà còn thúc đẩy hiệu quả mô hình "xuất khẩu tại chỗ", góp phần hỗ trợ tăng trưởng thương mại và dịch vụ.

Kết nối hệ sinh thái thanh toán

Tại Hội thảo Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh cuối tuần qua, ông Sharad Jain, Giám đốc quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào nhận định, thanh toán số Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ nhờ nền kinh tế tăng trưởng nhanh cùng hạ tầng và chính sách ngày càng hoàn thiện.

Tuy nhiên, dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới sẽ không còn đến chủ yếu từ việc mở rộng số lượng người dùng hay điểm chấp nhận thanh toán. "Giai đoạn tiếp theo, tăng trưởng sẽ đến từ khả năng kết nối toàn bộ hệ sinh thái thanh toán, bao gồm việc liên kết giữa thanh toán nội địa và thanh toán xuyên biên giới, đồng thời mang lại trải nghiệm thanh toán liền mạch trên mọi kênh giao dịch," ông Sharad Jain cho biết.

Ảnh minh họa.

Theo đại diện Mastercard, Việt Nam đang đón ngày càng nhiều du khách quốc tế, trong khi mạng lưới thanh toán số trong nước cũng phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, hai yếu tố này chưa thực sự được kết nối một cách liền mạch, tạo ra những điểm nghẽn trong trải nghiệm thanh toán và làm hạn chế khả năng khai thác nhu cầu chi tiêu của du khách.

Để tận dụng dư địa tăng trưởng này, NAPAS cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và hệ thống ngân hàng nhằm phát triển hệ sinh thái bán lẻ số hiện đại, đồng thời mở rộng mạng lưới thanh toán xuyên biên giới với các thị trường trọng điểm.

Mục tiêu không chỉ là phục vụ khách quốc tế đến Việt Nam mà còn hỗ trợ khách Việt Nam đi du lịch, học tập và công tác ở nước ngoài. Việc mở rộng các kết nối này sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực xã hội; đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư của ngành ngân hàng và hệ thống thanh toán.

Ở góc độ quản lý, Ngân hàng Nhà nước cho biết mục tiêu trong thời gian tới là tiếp tục mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thanh toán, đồng thời gia tăng số lượng quốc gia kết nối thanh toán song phương với Việt Nam.

"Thông điệp mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là kết nối càng rộng thì giá trị của nền kinh tế càng lớn. Tuy nhiên, kết nối phải được xây dựng trên nền tảng chuẩn hóa, an ninh, an toàn, minh bạch và khả năng giám sát toàn diện của hệ thống," ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, cho biết.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cấp hạ tầng thanh toán quốc gia, thúc đẩy liên thông dữ liệu, tăng cường an ninh mạng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống gian lận và đẩy mạnh kết nối dữ liệu giữa các bộ, ngành với hệ thống ngân hàng.

Theo cơ quan quản lý, việc mở rộng kết nối thanh toán không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm của người dân và du khách, mà còn góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ và quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu đón hàng chục triệu lượt khách quốc tế mỗi năm, hạ tầng thanh toán xuyên biên giới được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những nền tảng quan trọng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế số trong giai đoạn tới./.

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