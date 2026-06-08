Hỗ trợ để người nông dân làm chủ các nền tảng số

Chiều 8/6, ngay sau lễ bế mạc, Ban tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Họp báo thông tin kết quả Đại hội.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã trao đổi với phóng viên TTXVN về nội dung cụ thể của mục tiêu trang bị kiến thức, kỹ năng số cho ít nhất 70% số hội viên, đáp ứng công cuộc chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp; giải pháp để việc ứng dụng công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, giúp nông dân làm chủ được các nền tảng số từ đồng ruộng đến khâu tiêu thụ.

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, thời gian qua, Hội Nông dân Việt Nam đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực chuyển đổi số cho nông dân. Trước hết, Hội giao chỉ tiêu cụ thể cho các cấp Hội, đặc biệt là hội nông dân các tỉnh trực tiếp xuống từng chi hội, tổ hội để hướng dẫn hội viên sử dụng điện thoại thông minh ở mức cơ bản. Người dân được hướng dẫn cách truy cập Google để tra cứu thông tin thiết thực như kỹ thuật chăn nuôi, tìm kiếm nguồn vật tư đầu vào, hay nắm bắt thông tin thị trường nông sản.

Trung ương Hội đã triển khai ứng dụng “App Nông dân,” hiện đã thu hút khoảng 4,3 triệu người dùng chỉ sau hơn 2 năm. Thông qua ứng dụng này, nông dân được hỗ trợ nâng cao kỹ năng số, từng bước tiếp cận và khai thác hiệu quả các nền tảng số trong sản xuất và kinh doanh. Hội cũng đang nghiên cứu thành lập các “Tổ nông dân số” tại cơ sở nhằm hỗ trợ trực tiếp, thường xuyên trong các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội.

Cũng theo ông Lương Quốc Đoàn, trong quá trình triển khai các chương trình, dự án, Hội yêu cầu cán bộ không chỉ thực hiện nhiệm vụ, mà còn phải hướng dẫn nông dân khai thác các công cụ số liên quan đến nội dung dự án. Ngoài ra, Hội tăng cường phối hợp với doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.

Đặc biệt, Trung ương Hội cũng đã ký kết chương trình hợp tác với các tập đoàn công nghệ để hỗ trợ chuyển đổi số, đồng thời phối hợp với các ngân hàng, nhằm tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận nguồn vốn thông qua nền tảng số chỉ bằng sử dụng căn cước công dân.

Tuy nhiên, Hội cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng quá trình chuyển đổi số vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa do hạn chế về trình độ và điều kiện tiếp cận công nghệ. Vì vậy, trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ, nhằm hỗ trợ nông dân thích ứng và theo kịp quá trình chuyển đổi số.

Thông tin đến các cơ quan báo chí về những điểm mới mang tính đột phá cốt lõi của Đại hội lần này so với nhiệm kỳ trước, ông Lương Quốc Đoàn cho biết Đại hội IX diễn ra trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy và các tổ chức chính trị-xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Điều đó đặt ra yêu cầu Hội Nông dân Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy, phương thức hoạt động và cách thức triển khai nhiệm vụ.

Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, từ 15 đầu mối trước đây, Trung ương Hội hiện chỉ còn một đầu mối chuyên trách là Ban Công tác Nông dân. Bộ máy tinh gọn hơn đòi hỏi tổ chức Hội phải chuyển đổi cách làm, tập trung vào những nhiệm vụ cốt lõi để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới. Một trong những thay đổi quan trọng là Trung ương Hội chuyển mạnh từ vai trò trực tiếp triển khai các hoạt động sang tập trung nghiên cứu, tham mưu và xây dựng cơ chế, chính sách cho nông dân.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 chủ trì họp báo. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tham mưu để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 46 về nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam; đồng thời đề xuất nhiều đề án quan trọng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt liên quan đến Quỹ Hỗ trợ nông dân, đào tạo nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế tập thể và sản xuất nông sản thực phẩm an toàn. Đây được xem là những nền tảng chính sách quan trọng để các địa phương cụ thể hóa và triển khai phù hợp với thực tiễn.

Cùng với đó, Hội xác định đổi mới phương thức tập hợp hội viên là một trong những khâu đột phá của nhiệm kỳ mới. Nếu trước đây hội viên chủ yếu sinh hoạt theo địa bàn dân cư, thì thời gian tới sẽ được tổ chức theo ngành nghề, lĩnh vực sản xuất. Theo đó, người trồng lúa, chăn nuôi hay nuôi trồng thủy sản sẽ tham gia các chi, tổ hội nghề nghiệp tương ứng. Cách làm này không chỉ giúp các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật sát với nhu cầu thực tế hơn, mà còn tạo nền tảng để phát triển kinh tế tập thể, thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Ông Lương Quốc Đoàn cho rằng thực tế nhiều hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả do các thành viên sản xuất khác ngành nghề, thiếu sự gắn kết về lợi ích kinh tế. Việc tổ chức lại theo ngành hàng sẽ giúp hội viên có chung nhu cầu, chung lợi ích, từ đó tăng cường khả năng liên kết và hợp tác. Thông qua các chi, tổ hội nghề nghiệp, việc hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và giám sát sử dụng nguồn lực cũng sẽ hiệu quả hơn. Đây được xem là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả các chương trình hỗ trợ nông dân, đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và quy mô đơn vị hành chính cấp xã ngày càng mở rộng, công tác tuyên truyền, vận động cũng được xác định phải đổi mới mạnh mẽ. Thay vì phương thức tuyên truyền đại trà, Hội sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và triển khai các nội dung tuyên truyền theo từng nhóm ngành nghề cụ thể. Qua đó, hội viên có thể tiếp cận trực tiếp những chủ trương, chính sách và thông tin chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực sản xuất của mình./.

Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử chức Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam khóa IX Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân khóa VIII tái đắc cử chức Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.