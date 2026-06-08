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Ninh Bình: Ưu tiên nhà ở cho thuê gần khu công nghiệp, khu kinh tế

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường khẩn trương hoàn thành rà soát, thống kê nhu cầu nhà ở cho thuê ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị; đánh giá khả năng chi trả của người dân.

Thái Thuần
Ảnh minh họa. (Ảnh: Đỗ Huyền/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Đỗ Huyền/TTXVN)

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Thông báo số 286/TB-VPCP ngày 4/6/2026 về phát triển nhà ở cho thuê, tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường tập trung triển khai tổ chức quán triệt đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chuyển mạnh từ tư duy “sở hữu nhà ở” sang bảo đảm “quyền có chỗ ở,” trong đó phát triển nhà ở cho thuê là một cấu phần quan trọng, lâu dài và mang tính chiến lược của chính sách nhà ở.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng, Ủy ban Nhân dân dân các xã, phường khẩn trương hoàn thành việc rà soát, thống kê nhu cầu nhà ở theo Công văn số 3690/UBND-VP4 ngày 3/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong đó bảo đảm rà soát đúng, đủ nhu cầu nhà ở theo từng nhóm đối tượng; xác định rõ nhu cầu nhà ở cho thuê tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị; đánh giá khả năng chi trả và điều kiện tiếp cận nhà ở của người dân.

Cùng đó, tỉnh chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan căn cứ quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ động rà soát, tham mưu lập, điều chỉnh các Quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh; trong đó xác định cụ thể vị trí, quy mô các khu vực phát triển nhà ở cho thuê; ưu tiên vị trí gần khu công nghiệp, khu kinh tế, hành lang giao thông, khu đô thị mới; bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất phương án giữ lại một tỷ lệ phần trăm nhất định thuộc sở hữu Nhà nước để phát triển nhà ở cho thuê, tận dụng hạ tầng đã được đầu tư và các kết nối giao thông sẵn có; đồng thời, nghiên cứu cơ chế, chính sách thu một tỷ lệ phần trăm bằng tiền để bổ sung Quỹ nhà ở địa phương.

Các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê đến năm 2030 gồm: Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể từng năm, danh mục dự án, nguồn lực, lộ trình triển khai; căn cứ tình hình thực tế triển khai, đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể về đất đai, thủ tục đầu tư, tài chính, tín dụng, quản lý vận hành; khẩn trương tham mưu phương án thành lập hoặc kiện toàn Quỹ nhà ở địa phương theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính; đồng thời, tham mưu mô hình quản lý nhà ở cho thuê đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp tình hình thực tế; rà soát, cập nhật quỹ đất phục vụ phát triển nhà ở cho thuê theo quy định; chủ trì hướng dẫn các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ tạo quỹ đất sạch phục vụ triển khai dự án nhà ở, bảo đảm quy định và đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

Các sở ngành phối hợp với địa phương khẩn trương tham mưu để khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6 năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và tham mưu phương án triển khai các dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn trong quý 3, quý 4/2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#nhà ở cho thuê #Ninh Bình #khu công nghiệp #khu kinh tế #nhà ở xã hội Ninh Bình
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