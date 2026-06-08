Gia Lai phát động chiến dịch 90 ngày đêm hoàn thành 7 trường nội trú biên giới

Chiều 8/6, tại xã Ia Dom, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ phát động Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai.

Chiến dịch được triển khai từ ngày 1/6 đến 30/8/2026 nhằm huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, nghiệm thu và bàn giao công trình trước khi năm học 2026-2027 bắt đầu.

Phát biểu tại lễ phát động, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai Phạm Văn Nam cho biết dự án được triển khai tại các xã Ia Mơr, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chía và Ia O, với tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương. Đây là một trong những công trình giáo dục trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới, tạo điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Dự án gồm 7 điểm trường với quy mô 212 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho 7.108 học sinh trên diện tích gần 52 ha. Khi hoàn thành, các trường được đầu tư đồng bộ hệ thống phòng học, ký túc xá, nhà ăn, khu ở giáo viên cùng các công trình phụ trợ phục vụ học tập, sinh hoạt của học sinh và giáo viên.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, đến ngày 4/6, dự án đã giải ngân hơn 501 tỷ đồng, đạt khoảng 34% kế hoạch vốn; giá trị khối lượng xây lắp thực hiện đạt khoảng 621 tỷ đồng, tương đương 48% giá trị hợp đồng xây lắp. Toàn bộ dự án hiện đạt khoảng 50% khối lượng thi công.

Mặc dù các nhà thầu đã tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị và nhận được sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng, tiến độ thi công tại cả 7 điểm trường vẫn chậm so với kế hoạch. Trong đó, điểm trường tại xã Ia Dom chậm nhiều nhất khoảng 52 ngày. Ban Quản lý dự án đánh giá, trong điều kiện mùa mưa đã bắt đầu, nếu không tiếp tục tăng cường nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công tăng ca liên tục thì nguy cơ ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành dự án trước năm học mới là rất lớn.

Theo kế hoạch, trong thời gian cao điểm, các đơn vị thi công sẽ tập trung tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công, ưu tiên bố trí từ 2 đến 3 ca làm việc đối với các hạng mục cấp bách. Đến nay đã có 444 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng hỗ trợ được huy động tham gia hỗ trợ thi công tại các điểm trường nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Tại buổi lễ, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công đã ký cam kết hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn lao động. Các đơn vị thống nhất thực hiện khẩu hiệu hành động: “90 ngày đêm quyết tâm cao nhất, huy động nguồn lực lớn nhất, thi công nhanh nhất, an toàn nhất, chất lượng tốt nhất," phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/8/2026 để phục vụ năm học 2026-2027.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ cho công tác thi công, thường xuyên kiểm tra hiện trường, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; đồng thời bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư.

Việc triển khai chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm được kỳ vọng sẽ tạo khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các công trường, góp phần đưa dự án về đích đúng tiến độ. Không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng biên giới, công trình còn có ý nghĩa lâu dài trong nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội và góp phần củng cố quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới của tỉnh./.

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