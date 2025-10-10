Động đất tại Phillippines: Dỡ bỏ cảnh báo sóng thần

Trưa 10/10, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần đối với Philippines, Palau và Indonesia, vài giờ sau khi xảy ra trận động đất lớn ngoài khơi miền Nam Philippines.

Trong một thông báo, PTWC cho biết nguy cơ sóng thần từ trận động đất này đã qua đi.

Trước đó, các thông số về cường độ của trận động đất đã được điều chỉnh ít nhất 2 lần so với ước tính ban đầu, từ 7,4 tăng lên 7,6, sau giảm xuống 7,5.

Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về các thiệt hại liên quan tới trận động đất này./.

Động đất tại Philippines: Ban bố cảnh báo sóng thần ở các quốc gia lân cận Cơ quan Địa chấn Philippines (Phivolcs) đưa ra cảnh báo sóng thần đối các khu vực ở Bắc Sulawesi của Indonesia và Papua, với dự báo sóng có thể cao tới 50cm khi đánh vào bờ biển.