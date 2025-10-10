Môi trường

Động đất tại Philippines: Ban bố cảnh báo sóng thần ở các quốc gia lân cận

Cơ quan Địa chấn Philippines (Phivolcs) đưa ra cảnh báo sóng thần đối các khu vực ở Bắc Sulawesi của Indonesia và Papua, với dự báo sóng có thể cao tới 50cm khi đánh vào bờ biển.

Minh Tâm
Ảnh minh họa. (Nguồn: Times Now)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Times Now)

Theo thông tin mới nhất liên quan trận động đất có độ lớn 7,6 ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines sáng 10/10, cảnh báo sóng thần cũng đã được phát đi đối với Indonesia và Papua.

Cơ quan Địa chấn Philippines (Phivolcs) đưa ra cảnh báo sóng thần đối các khu vực ở Bắc Sulawesi của Indonesia và Papua, với dự báo sóng có thể cao tới 50cm khi đánh vào bờ biển.

Còn tại Philippines, nguy cơ sóng thần cao trên 1m được cho là sẽ kéo dài trong nhiều giờ, đặc biệt ở các vịnh và eo biển kín.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết giới chức sở tại đang đánh giá tình hình thực địa, đồng thời chuẩn bị các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn để kịp thời triển khai ngay khi có thể.

Nhà lãnh đạo Philippines cũng khẳng định lực lượng chức năng đang nỗ lực hết sức để đảm bảo tiếp cận và hỗ trợ được tất cả những người nằm trong khu vực bị ảnh hưởng do động đất.

Về tình hình thiệt hại ban đầu tại Philippines, Thống đốc tỉnh Davao Oriental, ông Edwin Jubahib cho biết người dân đã hoảng loạn khi động đất xảy ra nhưng ghi nhận thương vong, ngoài một số tòa nhà bị hư hại.

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết vào lúc 9h08 sáng cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 6 đã rung chuyển khu vực cách Lorengau, Papua New Guinea 144km về phía Đông Nam.

Động đất có độ sâu chấn tiêu 10km, với tâm chấn ban đầu được xác định ở 3,12 độ vĩ Nam và 147,99 độ kinh Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)
#động đất #sóng thần Philippines
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Mưa lũ vẫn hoành hành sau hoàn lưu bão số 11

Mưa lũ vẫn hoành hành sau hoàn lưu bão số 11

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn vẫn duy trì trong 2-3 ngày tới; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực trên.

Các lực lượng Công an, Quân đội khẩn trương gia cố đê bối sông Cầu. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Giữ vững đê điều trong "thiên tai kép"

Tuy chịu tác động mạnh, đến nay chưa có đoạn đê chính nào bị vỡ tràn - minh chứng cho nỗ lực ứng phó, hộ đê kịp thời của các lực lượng tại chỗ, đặc biệt ở Bắc Ninh, Thái Nguyên và Hà Nội.

Km 63 + 300 Quốc lộ 34 đoạn từ xã Đường Hồng (tỉnh Tuyên Quang) đi các xã Bảo Lâm, Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) bị sạt lở nghiêm trọng.( Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Tuyên Quang: Những con đường hồi sinh sau bão lũ

Không chỉ tập trung khắc phục tạm thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đang chủ động đánh giá tổng thể toàn bộ hệ thống giao thông để phòng ngừa sạt lở trong mùa mưa bão những năm tới.