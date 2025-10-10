Động đất tại Philippines: Ban bố cảnh báo sóng thần ở các quốc gia lân cận

Theo thông tin mới nhất liên quan trận động đất có độ lớn 7,6 ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines sáng 10/10, cảnh báo sóng thần cũng đã được phát đi đối với Indonesia và Papua.

Cơ quan Địa chấn Philippines (Phivolcs) đưa ra cảnh báo sóng thần đối các khu vực ở Bắc Sulawesi của Indonesia và Papua, với dự báo sóng có thể cao tới 50cm khi đánh vào bờ biển.

Còn tại Philippines, nguy cơ sóng thần cao trên 1m được cho là sẽ kéo dài trong nhiều giờ, đặc biệt ở các vịnh và eo biển kín.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết giới chức sở tại đang đánh giá tình hình thực địa, đồng thời chuẩn bị các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn để kịp thời triển khai ngay khi có thể.

Nhà lãnh đạo Philippines cũng khẳng định lực lượng chức năng đang nỗ lực hết sức để đảm bảo tiếp cận và hỗ trợ được tất cả những người nằm trong khu vực bị ảnh hưởng do động đất.

Về tình hình thiệt hại ban đầu tại Philippines, Thống đốc tỉnh Davao Oriental, ông Edwin Jubahib cho biết người dân đã hoảng loạn khi động đất xảy ra nhưng ghi nhận thương vong, ngoài một số tòa nhà bị hư hại.

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết vào lúc 9h08 sáng cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 6 đã rung chuyển khu vực cách Lorengau, Papua New Guinea 144km về phía Đông Nam.

Động đất có độ sâu chấn tiêu 10km, với tâm chấn ban đầu được xác định ở 3,12 độ vĩ Nam và 147,99 độ kinh Đông./.

Động đất tại Philippines: Khẩn trương sơ tán người dân sau cảnh báo sóng thần Cơ quan Động đất và Núi lửa Philippines cho biết trận động đất có độ lớn 7,6 đã tấn công ngoài khơi bờ biển tỉnh Davao Oriental, trên đảo Mindanao miền Nam nước này, vào lúc 9h43’ sáng 10/10.