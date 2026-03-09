Dự trữ ngoại hối của Israel lên mức kỷ lục hơn 234 tỷ USD

Ngân hàng trung ương Israel ngày 8/3 cho biết dự trữ ngoại hối của Israel vào cuối tháng 2/2026 đã tăng lên mức kỷ lục 234,533 tỷ USD, tăng 1,511 tỷ USD so với mức ghi nhận vào cuối tháng 1/2026.

Theo báo cáo của Ngân hàng trung ương Israel, quy mô dự trữ ngoại hối hiện tương đương 38,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Mức tăng trong tháng 2 chủ yếu đến từ điều chỉnh định giá tài sản, giúp dự trữ ngoại hối tăng khoảng 1,739 tỷ USD. Tuy nhiên, mức tăng này bị bù trừ một phần bởi các hoạt động ngoại hối của chính phủ, với tổng giá trị khoảng 271 triệu USD.

So với cùng kỳ năm trước, dự trữ ngoại hối của Israel cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, từ 220,254 tỷ USD vào cuối tháng 2/2025 lên 234,533 tỷ USD vào cuối tháng 2/2026.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Ngân hàng trung ương Israel đã bán gần 300 triệu USD ngoại tệ, đánh dấu lần bán ngoại tệ đầu tiên kể từ những tháng đầu của cuộc xung đột tại Dải Gaza.

Ngay khi xung đột bùng phát vào tháng 10/2023, Ngân hàng trung ương Israel từng công bố kế hoạch bán tới 30 tỷ USD ngoại tệ nhằm hỗ trợ đồng shekel.

Tuy nhiên, trên thực tế cơ quan này chỉ bán khoảng 8,5 tỷ USD, phần lớn diễn ra trong tháng 10 và 11/2023./.

