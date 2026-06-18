Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc ký kết hợp tác với Hiệp hội Ký giả Toàn quốc

Sáng 18/6, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Seoul, Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc (AVCK) và Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc (NJA) đã tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU).

Sự kiện mang tính cột mốc này đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối tác truyền thông, thúc đẩy giao lưu báo chí, văn hóa, kinh tế và thắt chặt tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tới dự, chứng kiến và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Cùng tham dự có Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Đình Dũng.

Về phía NJA có Chủ tịch Choi Jong Yeop, Tổng Thư ký Kook Yong Ho cùng các thành viên ban lãnh đạo. Về phía AVCK có Chủ tịch Đào Tuấn Hùng cùng các đại diện Ban Đối ngoại và Truyền thông của Tổng hội.

Bản ghi nhớ được ký kết nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác chính thức và lâu dài.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ quảng bá hình ảnh tích cực, đưa tin chính xác về các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc.

Hai bên đồng thời phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu báo chí, văn hóa, kinh tế; đồng sản xuất các chương trình chuyên đề và hợp tác nâng cao năng lực truyền thông cho các hội đoàn.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại sứ Vũ Hồ cho biết theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Tư pháp Hàn Quốc, hiện có gần 372.000 người Việt Nam đang cư trú tại nước này.

Đại sứ nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của truyền thông và báo chí trong việc hỗ trợ cộng đồng hội nhập đầy đủ, xóa bỏ các rào cản văn hóa, đồng thời là cầu nối phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con tới công chúng và các cơ quan chức năng sở tại.

Thay mặt Đại sứ quán, Đại sứ Vũ Hồ khẳng định luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tối đa để mối quan hệ này góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Đại sứ cũng gửi lời chúc mừng trân trọng nhất đến các đại biểu và phóng viên tham dự.

Chủ tịch AVCK Đào Tuấn Hùng khẳng định thỏa thuận này giúp cộng đồng người Việt chủ động cung cấp thông tin chính thức, đầy đủ và khách quan về đời sống của bà con thay vì bị động như trước đây. Đồng thời, AVCK kỳ vọng sẽ tiếp nhận nhanh chóng các thông tin xã hội sở tại liên quan đến người nước ngoài để nâng cao nhận thức cho cộng đồng.

Về phía đối tác, Chủ tịch NJA Choi Jong Yeop cam kết sẽ tích cực phát huy mạng lưới truyền thông chính thức để nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt, thúc đẩy các dự án thực chất như tổ chức diễn đàn kinh tế, hội thảo báo chí quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam truyền thông khi tiếp cận thị trường Hàn Quốc.

Chia sẻ cụ thể về phương thức phối hợp, Tổng Thư ký NJA Kook Yong Ho cho biết Hiệp hội hiện có khoảng 150 cơ quan truyền thông và báo chí thành viên. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ AVCK, NJA sẽ phân phối rộng rãi đến toàn bộ các thành viên này. Điều đó giúp công chúng dễ dàng tiếp cận và tìm kiếm các sự kiện của cộng đồng người Việt trên các nền tảng cổng thông tin lớn như Naver, Daum hay Google một cách nhanh chóng, hiệu quả./.

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