Ngày hội lớn tôn vinh người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Ngày Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc là dịp để tôn vinh người lao động Việt Nam, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Khánh Vân-Đức Thắng-Trường Giang
Quang cảnh ngày hội trong Hội trường Đại học JangAn. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)
Quang cảnh ngày hội trong Hội trường Đại học JangAn. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 2/11, tại thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, Ngày Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2025 đã được tổ chức trọng thể tại Trường Đại học Jangan, với sự bảo trợ của Bộ Nội vụ Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh đây là dịp để tôn vinh người lao động Việt Nam, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Đại sứ Vũ Hồ khẳng định hợp tác phái cử và tiếp nhận lao động là lĩnh vực trọng tâm trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.

ttxvn-ngay-hoi-lon-ton-vinh-nguoi-lao-dong-viet-nam-tai-han-quoc-0311-2.jpg
Ông Vũ Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tặng quà tri ân bà Son Nyeong Hee - Giám đốc Trung tâm phúc lợi lao động nước ngoài thành phố Hwaseong. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác của Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đã làm việc với Thị trưởng thành phố Hwaseong Jeong Myeong Guen về quản lý, hỗ trợ hơn 3.800 lao động Việt Nam trên địa bàn; đồng thời trao đổi với Trường Đại học Jangan về chương trình đào tạo, thích ứng xã hội và kế hoạch mở khoa chuyên biệt cho lao động Việt Nam thuộc chương trình EPS (visa E9).

Sự kiện cũng vinh danh người lao động Việt Nam tiêu biểu và doanh nghiệp Hàn Quốc xuất sắc trong sử dụng lao động Việt Nam; tổ chức giao lưu văn hóa, ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật do cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc thực hiện.

Ngày Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2025 thu hút gần 1.000 người tham dự, thể hiện cam kết hợp tác bền vững giữa hai Chính phủ trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội./.

