Paris lan tỏa sắc màu văn hóa Việt Nam qua lễ hội “Bonjour Vietnam”

Trong hai ngày 13 - 14/6, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã phối hợp với các hội đoàn và nhóm thanh niên người Việt tổ chức Lễ hội văn hóa “Bonjour Vietnam” lần thứ ba tại thủ đô Paris, thu hút đông đảo kiều bào, bạn bè Pháp và các bạn trẻ người Việt từ nhiều quốc gia tham dự.



Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh; Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp Đinh Ngọc Đức, cùng đại diện nhiều hội đoàn người Việt và đông đảo bà con kiều bào.



Với chủ đề giới thiệu những nét đẹp văn hóa Việt Nam đến công chúng quốc tế, “Bonjour Vietnam” được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở quận 13 Paris với nhiều hoạt động phong phú như triển lãm ảnh “Việt Nam qua 5 giác quan”, không gian ẩm thực đường phố Việt Nam, các xưởng trải nghiệm văn hóa về tranh Đông Hồ, thư pháp, vẽ trang trí trên nón lá, quạt giấy, chuồn chuồn tre và đặc biệt là chương trình nghệ thuật “Sắc màu Việt Nam” để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp, đạo diễn, NSƯT Tăng Thanh Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp - cho biết “Bonjour Vietnam” không chỉ là hoạt động quảng bá văn hóa đơn thuần mà còn hướng tới việc bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài.

Theo ông, sau 3 năm tổ chức, điều ý nghĩa nhất là chương trình đã tạo được không gian để các bạn trẻ tiếp cận, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa, tinh thần dân tộc Việt Nam tới bạn bè quốc tế.



Ông Tăng Thanh Sơn cho biết mỗi mùa “Bonjour Vietnam” đều có những chủ đề và nội dung mới, song mục tiêu xuyên suốt vẫn là quảng bá văn hóa Việt Nam và tạo điều kiện để thế hệ trẻ gắn kết với cội nguồn.

Thành công của chương trình là kết quả của quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng, với sự tham gia tích cực của các bạn trẻ người Việt đang sinh sống ở nhiều quốc gia khác nhau.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là chương trình nghệ thuật “Sắc màu Việt Nam” do chính các bạn trẻ tự dàn dựng và biểu diễn.



Chị Hoàng Thu Trang thuộc Ban tổ chức cho biết điểm đặc biệt của chương trình nghệ thuật “Sắc màu Việt Nam” năm nay là toàn bộ quá trình xây dựng ý tưởng, tập luyện và dàn dựng đều do các bạn trẻ từ 14 - 20 tuổi thực hiện.

Các thành viên tham gia đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Pháp, Mỹ, Australia và Trung Quốc.

Niềm vui lớn nhất của Ban tổ chức là chứng kiến sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả Pháp cũng như cộng đồng người Việt khi cùng hòa mình vào những giai điệu và sắc màu văn hóa Việt Nam.



Sự kiện cũng để lại nhiều cảm xúc đối với các bạn trẻ tham dự Trại hè 2026 tại Pháp. Đặng Phan Anh, học sinh lớp 12 trường THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo Dục từ Việt Nam sang tham dự sự kiện, cho biết đây là lần đầu tiên em được tham gia một chương trình cộng đồng quy mô như vậy ở nước ngoài.

Những tiết mục nghệ thuật, âm nhạc và không khí đậm chất Việt Nam khiến Phan Anh có cảm giác như được trở về quê hương. Theo nam sinh lớp 12 này, chương trình mang ý nghĩa đặc biệt khi giúp những người trẻ đang sinh sống xa Tổ quốc vẫn luôn nhớ về nguồn cội và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.



Không chỉ thu hút cộng đồng người Việt, lễ hội còn nhận được sự quan tâm của nhiều gia đình Pháp. Chị Marilyne và con gái Charlie cho biết gia đình chị biết đến sự kiện thông qua câu lạc bộ võ thuật Việt Võ Đạo mà con gái chị đang theo học.

Do chưa có nhiều hiểu biết về Việt Nam nên gia đình mong muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam, yếu tố đã góp phần hình thành triết lý của môn võ mà Charlie đang theo học. Chị Marilyne đặc biệt ấn tượng với không gian thư pháp và bầu không khí thân thiện, cởi mở của lễ hội.



Còn với Charlie, việc tìm hiểu văn hóa Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với những người học Việt Võ Đạo, bởi kiến thức về lịch sử, triết lý võ đạo và văn hóa Việt Nam được coi là một phần nội dung đánh giá trong các cuộc thi.

Những hoạt động như “Bonjour Vietnam”, vì thế, sẽ giúp những bạn trẻ như Charlie có thể mở rộng hiểu biết và có cái nhìn toàn diện hơn về đất nước, con người Việt Nam.



Là dự án cộng đồng phi lợi nhuận, “Bonjour Vietnam” không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Pháp mà còn tạo môi trường giao lưu giữa các thế hệ người Việt ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Qua âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm văn hóa, lễ hội tiếp tục khẳng định vai trò của cộng đồng người Việt trẻ trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc và đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với thế giới./.

Người trẻ Việt viết tiếp câu chuyện văn hóa dân tộc tại Bonjour Vietnam 2025 Không còn khuôn mẫu truyền thống, Bonjour Vietnam 2025 là festival của thế hệ trẻ Việt toàn cầu - những người đang làm mới và lan tỏa văn hóa quê hương bằng ngôn ngữ nghệ thuật và công nghệ hiện đại.

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