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Nhận định Brazil vs Haiti: Selecao “nóng máy”, sẽ thắng đậm đối thủ yếu?

Trận đấu tại World Cup 2026 giữa gã khổng lồ Brazil và hiện tượng Haiti mang đến một bức tranh tương phản cực lớn về đẳng cấp. Đội tuyển xứ sở Samba đã sẵn sàng cho một chiến thắng hủy diệt.

PV
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Vòng chung kết World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ đang chứng kiến những màn so tài mang đậm tính lịch sử, hệ quả trực tiếp từ việc mở rộng quy mô giải đấu lên 48 đội. Cuộc chạm trán sắp tới giữa đội tuyển quốc gia Brazil và đội tuyển Haiti chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự đa dạng mà thể thức mới mang lại. Khán giả toàn cầu sẽ được chứng kiến một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch đối đầu với một đại diện bị đánh giá là hạt tiêu, chật vật vượt qua khu vực CONCACAF để góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh./.

(Vietnam+)
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