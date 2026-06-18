Đầu tư gì trong mùa World Cup 2026, giải đấu đắt đỏ nhất lịch sử?

Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 (World Cup 2026) có thể trở thành giải đấu đắt đỏ nhất lịch sử.

Mặc dù lợi ích kinh tế đối với các thành phố đăng cai vẫn còn là một dấu hỏi, nhưng dòng tiền khổng lồ đổ vào sự kiện này chắc chắn sẽ mang lại cơ hội cho một số lĩnh vực nhất định.

Thông thường, khi một kỳ World Cup cận kề, giới phân tích thường đưa ra danh sách các nhóm cổ phiếu được kỳ vọng sẽ hưởng lợi trực tiếp như đồ thể thao, đồ uống, thuốc lá, cá cược và du lịch.

Tuy nhiên, các chuyên gia chiến lược tại ngân hàng đầu tư Panmure Liberum (Anh) cảnh báo rằng cách tiếp cận đơn giản này thường không mang lại hiệu quả như mong đợi.

Sau khi nghiên cứu dữ liệu từ 9 kỳ World Cup từ năm 1990 đến nay, nhóm chuyên gia nhận thấy danh sách các cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất trong thời gian diễn ra giải đấu thường không có mối liên hệ logic nào với bóng đá. Họ cho rằng nhiều danh mục đầu tư theo chủ đề World Cup thực chất chỉ là những nỗ lực quảng bá thương hiệu thay vì mang tính chiến lược thực chất.

Mặc dù vậy, bằng cách sàng lọc các ngành nghề tiềm năng, giới chuyên gia đã chỉ ra ba doanh nghiệp hội tụ đủ các yếu tố: định giá hấp dẫn, lợi nhuận tốt và tăng trưởng triển vọng. Đây đều là những lựa chọn đáng cân nhắc cho nhà đầu tư trong và sau mùa World Cup.

Trong bối cảnh dòng tiền đang tập trung quá mức vào lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo (AI), các cổ phiếu hàng tiêu dùng liên quan đến World Cup đang có mức giá khá rẻ so với lịch sử. Cái tên nổi bật nhất trong chỉ số chứng khoán châu Âu Stoxx Europe 600 là "gã khổng lồ" đồ thể thao Adidas.

Dù đang thực hiện những chiến dịch quảng bá rầm rộ với sự góp mặt của các ngôi sao như Lionel Messi, sức hút thực sự của cổ phiếu Adidas lại nằm ở những con số thống kê. Hiện hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) dự phóng 12 tháng của hãng chỉ ở mức 18, thấp hơn 40% so với mức trung bình 10 năm qua. Với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao hơn mức trung bình thị trường và dự báo lợi nhuận tăng trưởng trên 15% mỗi năm trong 3 năm tới, cổ phiếu này đang được đánh giá là đặc biệt hấp dẫn.

Tương tự, tập đoàn cá cược Entain cũng đang giao dịch ở mức giá thấp hơn đáng kể so với trung bình 10 năm qua. Chỉ số P/E dự phóng của hãng hiện chỉ quanh mức 10, trong khi lợi nhuận hàng năm được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức hai con số trong vòng 3 năm tới.

Nếu nhà đầu tư lo ngại về sự giảm tốc của kinh tế châu Âu, những cổ phiếu có tính chất phòng thủ sẽ là giải pháp tối ưu. Theo các chuyên gia, bia vẫn là mặt hàng duy trì sức hút ngay cả trong bối cảnh suy thoái.

Tập đoàn đồ uống Carlsberg hiện đang là lựa chọn sáng giá với hệ số P/E dự phóng ở mức 13, thấp hơn khoảng 20% so với mức trung bình 10 năm. Lợi nhuận của doanh nghiệp sở hữu hàng loạt thương hiệu bia và đồ uống không cồn này được kỳ vọng sẽ duy trì mức tăng trưởng ổn định khoảng 10% mỗi năm.

Giới chuyên gia cũng lưu ý về "hiệu ứng quen thuộc": khi sự xuất hiện dày đặc của các thương hiệu trong mùa World Cup có thể tạo ra tâm lý lạc quan quá mức, dẫn đến rủi ro giá cổ phiếu bị điều chỉnh nhẹ sau khi giải đấu kết thúc. Dù vậy, mức định giá thấp hiện tại dự kiến bù đắp được phần nào những rủi ro này./.

World Cup 2026: Khi trận cầu "đứt mạch" vì chạy quảng cáo Có một thói quen của Mỹ khiến người hâm mộ bóng đá toàn cầu khó chấp nhận: các trận đấu World Cup mùa Hè này có những khoảng nghỉ để chạy quảng cáo ngay giữa mỗi hiệp đấu.

​

​

​