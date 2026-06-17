World Cup 2026: Khi thể thao và chính trị giao nhau tại lễ trao cúp

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không xuất hiện tại sân vận động SoFi ở Los Angeles trong chiến thắng 4-1 của đội tuyển nước này trước Paraguay ở trận ra quân tại World Cup 2026.

Theo Giám đốc điều hành Lực lượng đặc nhiệm Nhà Trắng phụ trách World Cup Andrew Giuliani, sự vắng mặt của ông Trump là do “lịch trình quá dày đặc.”

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, dư luận hiện đang rất quan tâm đến việc liệu khi chiếc cúp vô địch World Cup 2026 được trao vào ngày 19/7 tại sân vận động MetLife ở bang New Jersey, Tổng thống Trump có mặt tại đó hay không.

Ông Trump được cho là sẽ cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao cúp World Cup cho đội trưởng đội vô địch. Điều này phản ánh thông lệ các nguyên thủ quốc gia tham dự lễ trao cúp cũng như sự xuất hiện của ông Trump tại lễ trao cúp FIFA Club World Cup 2025.

Chính Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hồi đầu năm nay cho biết ông kỳ vọng Tổng thống Trump sẽ trao cúp cho đội vô địch trong trận chung kết. Ông Infantino nói rằng chiếc cúp này sẽ được trao vào ngày 19/7 cho đội trưởng của đội tuyển giành chức vô địch World Cup.

Đây không phải lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia tham dự lễ trao cúp. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có mặt tại lễ trao cúp năm 2018 khi đội tuyển Pháp nhận cúp vô địch, trong khi Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani cũng tham dự lễ trao cúp năm 2022.

Tuy nhiên, giới truyền thông nhận định Tổng thống Mỹ có thể sẽ tìm cách tham gia nổi bật hơn so với các nhà lãnh đạo trước đó, ít nhất nếu nhìn vào tiền lệ gần đây.

Ông Trump đã xuất hiện ngay trong lễ trao cúp FIFA Club World Cup 2025 sau chiến thắng 3-0 của Chelsea trước Paris Saint-Germain vào tháng 7 năm ngoái. Khi Tổng thống Trump trao cúp cho đội trưởng Reece James, ông đã không rời bục sân khấu mà lựa chọn ở lại để tham gia vào màn ăn mừng.

Các nguồn tin cho biết FIFA sẽ để ông Trump tự quyết định liệu ông muốn ở lại cùng đội bóng trong lễ trao cúp hay rời đi để quan sát buổi lễ. Những người tại Nhà Trắng dự đoán ông Trump sẽ một lần nữa lựa chọn ăn mừng cùng đội vô địch.

Mỹ là quốc gia đăng cai phần lớn các trận đấu của World Cup mùa Hè này và Tổng thống Mỹ cũng đã được thông báo rằng FIFA muốn ông trao cúp World Cup cho đội vô địch. Đại diện của Mexico và Canada sẽ được mời tham gia lễ bế mạc./.

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