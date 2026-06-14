World Cup 2026: Cơn sốt vé bùng nổ sau chiến thắng của đội tuyển Mỹ

Chiến thắng vang dội 4-1 trước Paraguay vào tối 12/6 (giờ địa phương) không chỉ viết lại lịch sử bóng đá Mỹ mà còn khiến thị trường vé xem World Cup "nóng" hơn bao giờ hết với mức giá tăng phi mã.



Theo phóng viên TTXVN tại New York, chưa bao giờ người hâm mộ bóng đá tại Mỹ lại cảm thấy phấn khích đến thế sau màn trình diễn hủy diệt của đội nhà trong trận ra quân. Với 4 bàn thắng được ghi - con số kỷ lục trong một trận đấu World Cup của đội tuyển nam Mỹ - sự tự tin đã lan tỏa từ dưới sân cỏ lên khắp các khán đài.



Tiền vệ đội tuyển Mỹ Weston McKennie hào hứng chia sẻ rằng bầu không khí trên sân thật "siêu thực" và hy vọng màn trình diễn này sẽ giúp kết nối người hâm mộ với đội bóng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Anh cũng nhắn nhủ những ai từng cho rằng bóng đá là môn thể thao nhàm chán hãy nhìn vào 5 bàn thắng trong trận đấu ngày 12/6 để cảm nhận sự cuồng nhiệt đang lan tỏa.



Chính sự hưng phấn này đã khơi mào cho một cuộc chạy đua săn vé chóng mặt trên các trang bán lại như StubHub hay SeatGeek. Tâm điểm chú ý hiện đang đổ dồn vào trận đấu tiếp theo của Mỹ gặp Australia tại sân vận động Lumen Field ở Seattle vào ngày 19/6.

Chỉ vài ngày trước đó, giá vé rẻ nhất cho trận đấu này dao động quanh mức 1.000 USD. Tuy nhiên, ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc trận mở màn vang lên, giá vé đã tăng vọt lên hơn 1.800 USD vào đêm 12/6, cao gấp gần 6 lần so với mức giá hạng 3 ban đầu do FIFA ấn định.



Không chỉ trận đấu ở Seattle, các trận cầu tiếp theo cũng ghi nhận mức tăng trưởng kịch trần. Tính đến sáng 13/6 (giờ địa phương), giá vé cho trận đấu vòng bảng thứ ba của Mỹ gặp Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 25/6 tới tại sân vận động SoFi gần Los Angeles đã tăng thêm 66% so với 3 ngày trước đó.

Cụ thể, từ mức 1.086 USD trước giờ bóng lăn trận mở màn, giá vé đã nhảy vọt lên 1.370 USD chỉ 30 phút sau khi trận đấu kết thúc và đạt mức 1.456 USD vào sáng ngày 13/6.

Thậm chí, tấm vé cho trận vòng 32 đội diễn ra vào ngày 1/7 tại khu vực Vịnh San Francisco - nơi đội tuyển Mỹ có thể góp mặt nếu nhất bảng D - cũng đã tăng từ dưới 900 USD lên 1.124 USD.



Cơn sốt vé này phản ánh đúng sự hân hoan mà hàng triệu người hâm mộ đang cảm nhận khi theo dõi đội nhà qua màn ảnh nhỏ cũng như trực tiếp tại sân vận động.

Những lo ngại về việc bán vé chậm trước giải đấu đã hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho sự bùng nổ của thị trường bán lại với mức tăng trưởng chỉ đứng sau trận đấu giữa Hà Lan và Nhật Bản diễn ra vào ngày 14/6 gần Dallas.



Với sự ủng hộ nhiệt thành từ các cổ động viên đã gắn bó nhiều thập kỷ cho đến cả những fan mới của Paraguay, World Cup 2026 tại Mỹ đang thực sự trở thành một lễ hội bóng đá đầy đam mê và cảm xúc./.

World Cup 2026: Tổng thống Donald Trump tiếp lửa cho đội tuyển Mỹ Tổng thống Donald Trump trực tiếp gọi điện chúc may mắn toàn đội tuyển Mỹ, tiếp thêm tinh thần cho hành trình chinh phục ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay trên sân nhà.

​