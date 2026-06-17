Xung đột Hamas-Israel: Ai Cập kêu gọi Israel từ bỏ kế hoạch kiểm soát Dải Gaza

Ngày 16/6, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi kêu gọi Israel từ bỏ kế hoạch kiểm soát 70% Gaza.

Lời kêu gọi trên được đưa ra tại phiên họp thượng đỉnh Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) về ổn định Trung Đông tại khu nghỉ dưỡng Evian của Pháp.

Hội nghị có sự tham dự của các nhà lãnh đạo G7 và Liên minh châu Âu (EU), cũng như các nhà lãnh đạo của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cho biết lực lượng Israel ban đầu kiểm soát khoảng 50% Dải Gaza theo thỏa thuận ngừng bắn, sau đó mở rộng phạm vi kiểm soát lên khoảng 60% và chỉ đạo tiến tới 70%.

Ông cho rằng hiện nay "trên thực tế, chỉ còn 30% Dải Gaza thuộc về người dân Palestine."

Tổng thống Ai Cập cho rằng cách tiếp cận này "phải chấm dứt ngay lập tức," đồng thời nhấn mạnh "không có lựa chọn nào khác ngoài việc đạt được một giải pháp công bằng và lâu dài cho vấn đề Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước."

Ông cũng kêu gọi triển khai kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Dải Gaza.

Tháng trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội kiểm soát thêm lãnh thổ ở Dải Gaza đang bị tàn phá, bất chấp các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn mong manh có hiệu lực từ tháng 10/2025.

Theo thỏa thuận ngừng bắn, lực lượng Israel phải rút lui về phía sau "đường ranh giới màu vàng," phân chia các khu vực do lực lượng Hamas của Palestine kiểm soát với các khu vực do quân đội Israel nắm giữ.

Ai Cập, quốc gia có chung biên giới với Gaza, đã đóng vai trò trung gian hòa giải quan trọng giữa Israel và Hamas kể từ khi các cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của lực lượng này vào Israel, kéo theo hàng loạt cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau.

Giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn Gaza chứng kiến việc thả các con tin còn lại bị bắt giữ trong các cuộc tấn công ngày 7/10, để đổi lấy những người Palestine bị Israel giam giữ.

Quá trình chuyển sang giai đoạn thứ hai, lẽ ra phải bao gồm việc Hamas giải giáp vũ khí và quân đội Israel rút quân dần dần, đã bị đình trệ trong nhiều tháng.

Trong diễn biến khác, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 17/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại lập trường phản đối của Washington đối với việc Israel sáp nhập Bờ Tây, đồng thời khẳng định: “Một Bờ Tây ổn định sẽ đảm bảo an ninh cho Israel và phù hợp với mục tiêu của chính quyền này là đạt được hòa bình trong khu vực.”

Động thái trên diễn ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich tuyên bố "bãi bỏ" một số điều khoản trong thỏa thuận Hebron năm 1997 vốn trao cho hội đồng thành phố Hebron của Palestine quyền quản lý quy hoạch, phân vùng và xây dựng ở một số khu vực thuộc thành phố phía Nam Bờ Tây.

Trong nỗ lực xoa dịu dư luận, Bộ Ngoại giao Israel đã đưa ra một tuyên bố phủ nhận việc thỏa thuận Hebron bị hủy bỏ, khẳng định rằng chính phủ chỉ đơn thuần chuyển giao các quyền tài phán cụ thể liên quan đến người định cư và các địa điểm tôn giáo trong thành phố do không nhận được sự hợp tác từ chính quyền địa phương Palestine./.

6 quốc gia trừng phạt các cá nhân, tổ chức liên quan bạo lực ở Bờ Tây Anh, Pháp, Canada, Na Uy, Australia và New Zealand đã phối hợp áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào những cá nhân, tổ chức bị cáo buộc liên quan đến bạo lực tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng.