Xung đột Hamas-Israel: Bế tắc trong đàm phán về giải giáp tại Dải Gaza

Nỗ lực thúc đẩy chấm dứt xung đột tại Dải Gaza đang đối mặt nhiều trở ngại khi các cuộc đàm phán giữa các phe phái Palestine vẫn chưa đạt được đồng thuận về những vấn đề cốt lõi, trong khi cộng đồng quốc tế ngày càng quan ngại trước tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại vùng lãnh thổ này.

Một số nguồn tin Palestine ngày 9/6 cho biết các cuộc thảo luận giữa các phe phái Palestine và các bên trung gian tại Cairo (Ai Cập) nhằm hướng tới chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột ở Gaza đang rơi vào bế tắc liên quan đến vấn đề giải giáp lực lượng vũ trang tại vùng lãnh thổ này, đặc biệt là tiến trình giải giáp Phong trào Hồi giáo Hamas.

Theo một nguồn tin am hiểu tiến trình đàm phán, các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn, song vấn đề giải giáp vẫn là điểm bất đồng chủ yếu giữa các bên.

Một quan chức Palestine khác cho biết các cuộc đàm phán đã đạt được một số tiến triển, nhưng việc giải giáp vẫn là một trong những nội dung gây tranh cãi nhất.

Các nguồn tin Palestine cho biết đại diện nhiều phe phái, trong đó có Hamas và Phong trào Thánh chiến Hồi giáo (Islamic Jihad) - nhóm vũ trang lớn thứ hai ở Gaza - đã nhất trí về nguyên tắc việc chuyển giao một phần kho vũ khí cho một ủy ban kỹ trị (hoặc cơ quan quản lý chuyển tiếp) của Palestine dự kiến được thành lập trong tương lai.

Tuy nhiên, đề xuất này được cho là khó đáp ứng yêu cầu của Israel về phi quân sự hóa hoàn toàn Dải Gaza.

Theo các nguồn tin trên, các phe phái Palestine khẳng định bất kỳ tiến trình giải giáp nào cũng phải gắn với việc Israel rút hoàn toàn lực lượng khỏi Dải Gaza. Trong khi đó, kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất và được Liên hợp quốc ủng hộ chỉ đặt mục tiêu rút toàn bộ lực lượng Israel khỏi Gaza trong dài hạn.

Bất chấp lệnh ngừng bắn được công bố từ tháng 10/2025, các cuộc không kích của Israel vẫn diễn ra gần như hằng ngày. Hamas cho rằng Israel không thực hiện đầy đủ các cam kết, đặc biệt liên quan đến vấn đề nhân đạo, trong khi Israel yêu cầu Hamas phải giải giáp hoàn toàn trước khi tiến trình hòa bình có thể đạt thêm bước tiến mới.

Trong khi đó, tình hình nhân đạo tại Gaza tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Ngày 9/6, hơn 20 quốc gia cùng và Ủy viên châu Âu phụ trách Bình đẳng, Sẵn sàng ứng phó và Quản lý khủng hoảng, bà Hadja Lahbib đã ra tuyên bố chung bày tỏ "đặc biệt quan ngại" trước tình hình nhân đạo mà các nước này mô tả là "thảm khốc" tại Gaza. Trong số các nước này có Bồ Đào Nha và Hà Lan.

Tuyên bố chung cho rằng lượng hàng viện trợ vào Gaza vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng lẫn chất lượng, trong khi gần như toàn bộ dân số tại đây đang phụ thuộc vào các dịch vụ cứu trợ thiết yếu.

Các nước ký tuyên bố kêu gọi các bên liên quan tuân thủ các nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế, đồng thời bảo đảm các tổ chức nhân đạo quốc tế có thể hoạt động một cách an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở./.

Xung đột Hamas-Israel: Hamas ra điều kiện giải giáp tại Dải Gaza Phái đoàn Hamas nhấn mạnh tiến trình giải giáp sẽ diễn ra sau khi Israel rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza, bởi lực lượng này không thể giao nộp vũ khí trong lúc Israel vẫn còn hiện diện tại đây.