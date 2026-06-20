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Xung đột ở Trung Đông: Israel tiếp tục tấn công Liban khiến 47 người thiệt mạng

Các cuộc không kích dữ dội của Israel từ nửa đêm cho đến chiều cùng ngày đã khiến 47 người thiệt mạng và 97 người khác bị thương trên khắp miền Nam Liban và Thung lũng Bekaa.

Phạm Hà-Thành Hữu
Thiệt hại sau các cuộc không kích của Israel xuống Ansariyeh, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thiệt hại sau các cuộc không kích của Israel xuống Ansariyeh, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Y tế Công cộng Liban ngày 19/6 (giờ địa phương) cho biết các cuộc không kích dữ dội của Israel từ nửa đêm cho đến chiều cùng ngày đã khiến 47 người thiệt mạng và 97 người khác bị thương trên khắp miền Nam Liban và Thung lũng Bekaa.

Cuộc tấn công tồi tệ nhất được ghi nhận tại Harouf, nơi 9 người, bao gồm 3 phụ nữ thiệt mạng và 14 người bị thương. Ở những nơi khác, 6 người đã thiệt mạng tại al-Duweir (bao gồm 1 trẻ em và 1 phụ nữ), trong khi 7 người thiệt mạng tại Haboush.

Thương vong cũng được báo cáo tại các khu vực: al-Sharqiyah, Kfarsir, al-Qatrani, Nabatieh, Deir al-Zahrani, Kfar Rumman, Kfar Jouz, Jebchit, Qaqaiyat al-Jisr, Adshit, al-Rayhan, Abba, al-Abbasiya và Ain Bourdai.

Bộ này cho biết thêm rằng đã có tổng cộng 3.980 người thiệt mạng và 12.001 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Liban kể từ ngày 2/3.

Cùng ngày, một cuộc không kích của Israel nhắm khu vực al-Mawasi, phía tây Khan Younis ở miền Nam Gaza, đã làm ít nhất 5 người bị thương.

Về phía Iran thông báo đã tạm dừng toàn bộ khuôn khổ đàm phán 60 ngày với Mỹ sau khi cáo buộc Washington vi phạm điều khoản đầu tiên của bản ghi nhớ (MoU) vừa được ký kết.

Theo các hãng tin Fars và Al-Mayadeen của Iran, các quan chức nước này lập luận rằng những cuộc tấn công của Israel vào miền Nam Liban diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi thỏa thuận được ký điện tử đã cấu thành hành vi vi phạm trực tiếp các nghĩa vụ của Mỹ theo thỏa thuận.

Phái đoàn Iran được cho là đang chuẩn bị khởi hành đến Thụy Sĩ để tham gia vòng đàm phán đầu tiên thì Tehran đột ngột hủy chuyến đi.

Các quan chức Iran cho biết họ sẽ không thực hiện các cam kết của mình cho đến khi hoàn toàn chắc chắn rằng các cuộc tấn công của Israel vào Liban chấm dứt và Mỹ tuân thủ những yêu cầu nằm trong điều khoản đầu tiên của MoU./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tấn công Liban #Xung đột ở Trung Đông #Phái đoàn Iran Israel Liban Mỹ
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