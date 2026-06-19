Xung đột tại Trung Đông: Thụy Sĩ thông báo hoãn đàm phán Mỹ-Iran

Ngày 19/6, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock bên hồ Lucerne của Thụy Sĩ trong đã được hoãn lại.

Theo bộ trên, các cuộc trao đổi dự kiến giữa Mỹ, Iran cùng các nhà trung gian hòa giải Pakistan và Qatar chưa thể tiến hành theo kế hoạch.

Thụy Sĩ khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực đối thoại và công tác chuẩn bị vẫn đang được tiếp tục, song chưa công bố thời điểm mới để tiến hành các cuộc gặp.

Thông báo của Thụy Sĩ được đưa ra vài giờ sau khi Nhà Trắng xác nhận Phó Tổng thống JD Vance sẽ không đến Thụy Sĩ vào ngày 19/6 để dẫn đầu vòng đàm phán mới với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran như kế hoạch.

Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết công tác hậu cần cho các cuộc đàm phán này luôn phức tạp và khó dự đoán, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm bắt đầu các cuộc trao đổi ở cấp kỹ thuật.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn nguồn tin từ Tehran cho biết chưa có xác nhận chính thức về việc phái đoàn Iran tới Thụy Sĩ tham dự các cuộc đàm phán.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông. Theo quan chức Mỹ, Tổng thống Trump đã ký văn kiện này trong bữa tối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Cung điện Versailles sau Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran ngày 18/6 cũng dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei xác nhận: "Văn bản của Bản ghi nhớ Islamabad đã được hoàn tất với chữ ký của các Tổng thống."

Đến ngày 18/6, Đại Giáo chủ Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei tuyên bố chấp thuận MoU để chấm dứt xung đột giữa hai bên mặc dù không hoàn toàn đồng thuận với văn kiện mới này.

Ông đồng thời khẳng định các cuộc tiếp xúc trực tiếp với Mỹ có thể được tiến hành trong tương lai, song không đồng nghĩa với việc Tehran thay đổi lập trường của mình.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran và hiện đang là nhà đàm phán chủ chốt của Tehran trong các nỗ lực ngoại giao cấp cao với Mỹ, ông Mohammad Bagher Ghalibaf nhấn mạnh nước này sẽ có phản ứng thích đáng nếu các cam kết trong thỏa thuận không được thực hiện.

Trước những diễn biến mới, các nước vẫn tiếp tục thúc đẩy nỗ lực đối thoại về tình hình Trung Đông.

Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 19/6 cho biết Ngoại trưởng nước này sẽ chủ trì cuộc gặp 4 bên với Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar tại thành phố Alamein (hay El Alamein) ở phía Bắc Ai Cập dọc bờ biển Địa Trung Hải vào ngày 21/6.

Trong thông báo cuối ngày 18/6, Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ sau cuộc họp sẽ diễn ra phiên thảo luận mở rộng và họp báo chung. Phía Ai Cập không nêu cụ thể nội dung chương trình nghị sự, song trong thời gian qua, 4 nước nói trên đều tham gia các nỗ lực ngoại giao liên quan./.

Xung đột tại Trung Đông: Đại giáo chủ Iran chấp thuận thỏa thuận với Mỹ Tổng thống Iran Pezeshkian trao đổi với Thủ tướng Pakistan và Quốc vương Qatar về bản ghi nhớ mới được ký kết và tuyên bố chấp thuận thỏa thuận với Mỹ để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông.