Iran hé lộ lộ trình đàm phán mới với Mỹ sau thỏa thuận hòa bình

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 15/6 cho biết vòng đàm phán đầu tiên về một thỏa thuận cuối cùng giữa nước này và Mỹ sẽ được tiến hành sau khi hai bên chính thức ký thỏa thuận hòa bình tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6.

Theo hãng thông tấn IRIB của Iran, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran đã đưa ra thông điệp như vậy tại cuộc họp với các thành viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội Iran tại Tehran một ngày sau khi nước này và Mỹ nhất trí thoả thuận hoà bình.

Cũng tại cuộc họp, ông Araghchi cho biết nhiều khả năng trưởng đoàn đàm phán của hai bên sẽ có cuộc gặp trong ngày ký kết.

Ông Araghchi cho biết Iran và Mỹ đã nhất trí thoả thuận vào tối 14/6 theo giờ địa phương, đồng thời cho biết một phần nội dung của văn kiện bắt đầu được triển khai từ ngày 15/6, trong khi phần còn lại sẽ được thực hiện sau lễ ký chính thức vào ngày 19/6.

Ông Araghchi nhận định việc đạt được một thỏa thuận cuối cùng với Mỹ có thể tạo ra những cơ hội cho nền kinh tế Iran. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh không nên đặt triển vọng phát triển kinh tế của đất nước phụ thuộc vào kết quả các cuộc đàm phán với Mỹ.

Cùng ngày, hãng thông tấn IRNA dẫn lời Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nhóm đàm phán của nước này sẽ tuân thủ các khuôn khổ và chính sách do Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei đề ra.

Trong khi đó, tại Mỹ, Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, ông Chuck Schumer, ngày 15/6 đã yêu cầu Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng báo cáo ngay với Quốc hội về nội dung thỏa thuận hòa bình mới đạt được với Iran, đồng thời kêu gọi công khai đầy đủ các điều khoản của văn kiện này.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong tuyên bố phát đi cùng ngày, ông Schumer cho biết các nghị sỹ Dân chủ từ lâu đã kêu gọi chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran, nhưng cho rằng Quốc hội và công chúng vẫn chưa được cung cấp thông tin đầy đủ về thỏa thuận mà chính quyền Trump vừa công bố.

Ông nhấn mạnh người dân Mỹ có quyền biết những cam kết cụ thể mà Washington và Tehran đã đạt được, cũng như tác động của thỏa thuận đối với an ninh quốc gia và sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Trung Đông.

Ông Schumer cũng đặt câu hỏi liệu thỏa thuận có cần được trình lên Thượng viện xem xét theo quy trình hiến định hay không, đồng thời đề nghị Nhà Trắng làm rõ những lợi ích mà Mỹ đạt được sau thời gian căng thẳng quân sự với Iran.

Theo ông Schumer, Quốc hội cần được thông báo về các điều khoản liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, cơ chế giám sát thực thi, an toàn của lực lượng Mỹ trong khu vực và tương lai của hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng tình hình an ninh khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đồng thời cho rằng giá năng lượng và nhiên liệu tại Mỹ vẫn chịu tác động từ bất ổn ở Trung Đông.

Tuyên bố của ông Schumer được đưa ra sau khi Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance thông báo Mỹ và Iran đã hoàn tất việc ký kết điện tử một thỏa thuận hòa bình, trong khi lễ ký chính thức dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ trong tuần này.

Nhà Trắng cho biết toàn văn thỏa thuận sẽ được công bố sau khi các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa hai bên hoàn tất.

Trong khi đó, cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết sau khi Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận sơ bộ, vẫn còn "nhiều" chi tiết cần được hai bên tiếp tục thảo luận, song bày tỏ tin tưởng Washington đang nắm lợi thế trong các cuộc đàm phán tiếp theo.

Trả lời phỏng vấn chương trình "Squawk Box" của kênh truyền hình CNBC (Mỹ), ông Vance cho biết Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dự kiến tham gia các cuộc thảo luận sắp tới.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tối 14/6 (giờ địa phương) thông báo, Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua.

Thỏa thuận sơ bộ này sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran thêm 60 ngày, đồng thời thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Tehran và các vấn đề quan trọng khác. Hiện nội dung văn bản thỏa thuận sơ bộ vẫn chưa được công bố.

Phó Tổng thống JD Vance ngày 15/6 thông báo Mỹ và Iran đã hoàn tất việc ký kết một thỏa thuận hòa bình bằng phương thức điện tử trong ngày 14/6 và một lễ ký kết chính thức dự kiến sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6./.

Mỹ duy trì phong tỏa các cảng của Iran cho đến khi thỏa thuận được ký kết Washington tiếp tục áp dụng lệnh phong tỏa quân sự đối với các cảng của Iran và cảnh báo tàu thuyền không tiếp cận khu vực này trước khi thỏa thuận ngừng bắn dự kiến được ký kết ngày 19/6.