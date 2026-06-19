Hezbollah tuyên bố Israel không đạt được mục tiêu trong cuộc chiến tại Liban

Người đứng đầu khối nghị sỹ Hezbollah tại Quốc hội Liban Mohammad Raad ngày 18/6 tuyên bố chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào lực lượng này đã không đạt được các mục tiêu đề ra, đồng thời kêu gọi chính quyền Liban xây dựng khuôn khổ đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột.

Trong tuyên bố được truyền thông Liban đăng tải, ông Raad cho rằng cuộc chiến của Israel nhằm “đè bẹp lực lượng kháng chiến tại Liban” đã thất bại và sẽ không thể đạt được mục tiêu xóa bỏ Hezbollah.

Đây là một trong những phát biểu cứng rắn nhất của lãnh đạo Hezbollah kể từ khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ chấm dứt xung đột giữa hai nước hồi đầu tuần.

Quan chức Hezbollah đồng thời kêu gọi giới lãnh đạo Liban xây dựng một khuôn khổ cho các cuộc đàm phán gián tiếp với Israel nhằm hướng tới chấm dứt giao tranh.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Liban và Israel thời gian qua đã tiến hành nhiều vòng tiếp xúc trực tiếp với sự tham gia của các bên trung gian quốc tế để thảo luận về các vấn đề an ninh và biên giới.

Phát biểu của ông Raad diễn ra khi tương lai của Hezbollah đang trở thành một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất sau thỏa thuận Mỹ-Iran. Trong khi Tehran khẳng định việc bảo vệ các lực lượng đồng minh trong khu vực là một phần lợi ích cốt lõi của mình, Israel tiếp tục coi Hezbollah là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng nhất dọc biên giới phía Bắc.

Những ngày gần đây, nhiều quan chức Israel đã công khai phản đối các điều khoản trong bản ghi nhớ Mỹ-Iran liên quan đến Liban.

Phía Israel cho rằng nước này sẽ không thể chấp nhận sự hiện diện quân sự của Hezbollah gần biên giới và vẫn duy trì quyền hành động để ngăn chặn các mối đe dọa an ninh xuất phát từ lực lượng này./.

Xung đột tại Trung Đông: Lực lượng Houthi và Hezbollah tấn công Israel Lực lượng Houthi đã phóng một loạt tên lửa nhắm vào các mục tiêu ở Israel, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công đã đạt được mục tiêu một cách chính xác.