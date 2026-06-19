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Xung đột tại Trung Đông: Israel bác việc thực thi MoU giữa Mỹ và Iran

Israel tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn mà Israel sẵn sàng tuân thủ là thỏa thuận với Liban dưới sự bảo trợ của Mỹ, chứ không phải thỏa thuận được Mỹ và Iran thông qua trong MoU ngày 14/6.

Phạm Hà-Trần Quyên
Thiệt hại sau các cuộc không kích của Israel xuống Ansariyeh, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thiệt hại sau các cuộc không kích của Israel xuống Ansariyeh, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 19/6, Israel cam kết sẽ chỉ tuân thủ có điều kiện thỏa thuận ngừng bắn với Liban và không có nghĩa vụ thực thi Bản ghi nhớ (MoU) đạt được ngày 14/6 giữa Mỹ và Iran.

Báo Times of Israel đưa tin Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter khẳng định nước này "cam kết sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel, Liban và Mỹ" và rằng "thỏa thuận sẽ được giữ vững nếu Hezbollah không vi phạm.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, bên cạnh cam kết trên, Đại sứ Yechiel Leiter cũng nhấn mạnh: “Trong mọi hoàn cảnh, Israel vẫn giữ quyền đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào nước này và ngăn chặn các mối đe dọa đối với lãnh thổ, công dân cũng như binh lính của Israel.”

Thỏa thuận ngừng bắn mà Israel sẵn sàng tuân thủ là thỏa thuận với Liban dưới sự bảo trợ của Mỹ, chứ không phải thỏa thuận được Mỹ và Iran thông qua trong MoU ngày 14/6.

Đại sứ Yechiel Leiter đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Israel và Iran tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn nêu trong MoU, trong đó nêu rõ các bên phải chấm dứt các hoạt động quân sự ở Liban.

Trên thực địa, quân đội Israel thông báo vừa tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở miền Nam Liban và thung lũng Bekaa ở miền Đông trong đêm 18, rạng sáng 19/6.

Nguồn tin cũng cho biết Hezbollah đã tiến hành tấn công bằng thiết bị bay không người lái khiến 4 binh sỹ Israel thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Theo thống kê của Bộ Y tế Liban, ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 33 người bị thương trong loạt không kích của Israel nhằm vào các khu dân cư ở miền Nam Liban.

Các đòn tấn công liên tục của Israel cũng đã cản trở nỗ lực cứu hộ và ngăn cản hoạt động sơ tán nạn nhân ở một số khu vực bị ảnh hưởng.

Giao tranh tiếp diễn giữa Israel và Hezbollah có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến trình thảo luận tiếp theo giữa Mỹ và Iran sau khi hai bên đã đạt được MoU vào giữa tuần này.

Theo thông báo mới nhất của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock bên hồ Lucerne đã bị hoãn lại.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot kêu gọi Israel tôn trọng MoU giữa Mỹ và Iran, đồng thời hối thúc Washington gây áp lực cần thiết lên Chính phủ Israel để đảm bảo nội dung được thực thi./.

(TTXVN/Vietnam+)
#MoU giữa Mỹ và Iran #Israel #thỏa thuận ngừng bắn Iran Israel Mỹ
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