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Iran cảnh báo đàm phán với Mỹ đổ vỡ sau vụ Israel không kích Beirut

Ngày 14/6, Iran cảnh báo tiến trình đàm phán với Mỹ có nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn sau khi Israel không kích Beirut. Tehran cáo buộc Washington bất lực hoặc dung túng cho đồng minh leo thang quân sự.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Iran cảnh báo đàm phán với Mỹ đổ vỡ sau vụ Israel không kích Beirut

Triều Tiên tuyên bố vị thế quốc gia hạt nhân là "không thể đảo ngược"

Ai Cập thúc đẩy triển khai Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
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CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

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