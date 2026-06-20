Giao tranh tái diễn tại miền Nam Liban, ít nhất 16 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực Nabatieh ở miền Nam Liban sáng 20/6, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah vừa được thiết lập trước đó 1 ngày.



Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin máy bay chiến đấu và thiết bị bay không người lái của Israel đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công trong đêm và kéo dài đến sáng tại khu vực Nabatieh.

Các đợt không kích được cho là đã phá hủy nhiều nhà ở và công trình dân sự, trong khi pháo binh Israel cũng nã đạn vào thành phố Nabatieh và vùng phụ cận trước bình minh.

Ngoài những người thiệt mạng còn có 12 người khác bị thương. Đến nay, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin trên.



Các cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Israel và Hezbollah nhất trí về một lệnh ngừng bắn mới nhằm chấm dứt đợt leo thang bạo lực gần đây tại miền Nam Liban.

Trước đó, giao tranh giữa hai bên đã khiến 4 binh sĩ Israel thiệt mạng và hàng chục người Liban thương vong.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định thỏa thuận ngừng bắn mới vẫn hết sức mong manh do Israel chưa rút quân khỏi vùng đệm an ninh rộng lớn mà nước này thiết lập tại miền Nam Liban.

Hezbollah nhiều lần viện dẫn sự hiện diện của quân đội Israel tại khu vực này để biện minh cho các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel cũng như các địa phương ở miền Bắc Israel gần biên giới.



Trong khi đó, kênh truyền hình Al Hadath của Saudi Arabia (Arập Xêút) đưa tin nhiều khu vực tại miền Nam Liban tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công trong ngày 20/6. Các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm một số địa phương thuộc tỉnh Nabatieh và khu vực núi Al-Rihan ở quận Jezzine.



Cùng ngày, tờ Washington Post dẫn các nguồn tin từ giới chức Mỹ cho biết các cơ quan tình báo nước này đã cảnh báo Nhà Trắng rằng việc Israel tiếp tục các chiến dịch quân sự nhằm vào Hezbollah có thể làm suy yếu bản ghi nhớ (MoU) vừa được ký kết giữa Mỹ và Iran.

Theo các quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức được báo này dẫn lời, các báo cáo tình báo đánh giá rằng nếu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu quyết định tiếp tục các hoạt động quân sự chống Hezbollah, điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc triển khai thỏa thuận vốn được đánh giá là còn mong manh giữa Washington và Tehran.



Phát biểu ngày 19/6, người phát ngôn IDF, Chuẩn tướng Effie Defrin, khẳng định quân đội Israel sẽ tiếp tục hành động nhằm loại bỏ "các mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia."

Một số quan chức Mỹ cho rằng việc Israel duy trì hiện diện quân sự tại miền Nam Liban cũng có thể đủ để làm gia tăng nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Theo họ, việc tiếp tục kiểm soát một phần lãnh thổ Liban có thể dẫn tới nguy cơ tái bùng phát xung đột trong tương lai.



Tuy nhiên, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định các điều khoản của bản ghi nhớ không ngăn cản Israel đáp trả những hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn.

Theo họ, mối quan tâm lớn hơn hiện nay là duy trì thỏa thuận với Iran, trong đó có việc bảo đảm hoạt động hàng hải thương mại được nối lại bình thường qua eo biển Hormuz.



Trong khi đó, báo “Times of Israel” ngày 19/6 đưa tin trong cuộc điện đàm, Tổng thống Liban Joseph Aoun đã nói với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng cần phải chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ Liban thông qua việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện điều mà Liban coi là nền tảng cơ bản để thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa nước này, Mỹ và Israel dự kiến diễn ra tại Washington vào tuần tới.

Ngoại trưởng Mỹ Rubio cũng tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của Mỹ đối với những nỗ lực của Chính phủ Liban nhằm tạo ra một nhà nước Liban có chủ quyền hoàn toàn và hòa bình với tất cả các nước láng giềng, nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán song phương giữa Liban và Israel là con đường khả thi duy nhất để tái thiết, phục hồi kinh tế và chấm dứt các chu kỳ bạo lực tái diễn.

Ông Rubio nhắc lại sự cần thiết phải giải giáp Hezbollah và thiết lập lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Liban./.

Xung đột tại Trung Đông: Israel và Hezbollah đạt thỏa thuận ngừng bắn mới Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah có hiệu lực từ 19/6, mở ra cơ hội hòa bình, dù tình hình vẫn còn nhiều phức tạp và căng thẳng.

​