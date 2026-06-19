Mỹ tuyên bố dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz, khởi động giai đoạn đàm phán mới

Thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran đã có hiệu lực và hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz được nối lại, khi Mỹ tuyên bố chấm dứt phong tỏa và giai đoạn đàm phán phức tạp về chương trình hạt nhân của Iran bắt đầu.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 18/6 thông báo đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các tàu đến và đi từ các cảng và khu vực ven biển của Iran.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết thời hạn 60 ngày để giải quyết các chi tiết gây tranh cãi trong bản ghi nhớ được ký kết vào cuối ngày 17/6 đã bắt đầu.

Ông đã giảm nhẹ những lo ngại rằng Iran cuối cùng có thể thu phí đối với các tàu thương mại lưu thông qua eo biển Hormuz.

Mỹ mong muốn rằng các quốc gia trong khu vực sẽ cùng nhau tìm ra một khuôn khổ an ninh phù hợp cho eo biển trong tương lai. Nếu eo biển không được mở, sẽ không có thỏa thuận cuối cùng.

Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cùng ngày cho biết nước này sẽ triển khai các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz theo các nội dung đã được thống nhất trong bản ghi nhớ với Mỹ.

Cơ quan quản lý eo biển Hormuz của Iran sẽ đẩy nhanh quy trình cấp phép cho các tàu thuyền có nhu cầu đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Các tàu chở dầu bị mắc kẹt bắt đầu rời khỏi eo biển Hormuz, trong khi Kuwait cho biết sẽ bắt đầu tăng sản lượng.

Các tàu chở gần 10 triệu thùng dầu đã xuất hiện bên ngoài hoặc đang đi qua eo biển này, bao gồm cả những con tàu chở dầu đầu tiên thuộc sở hữu của Saudi Arabia kể từ khi xung đột nổ ra hơn ba tháng trước.

Giá dầu Brent chốt phiên 18/6 dưới 80 USD/thùng, vẫn cao hơn khoảng 30% so với đầu năm. Các nhà giao dịch cho rằng sẽ mất nhiều tháng, có thể lâu hơn, để khối lượng dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng đi qua eo biển Hormuz trở lại bình thường./.

93 triệu thùng dầu có thể được giải phóng khi mở lại eo biển Hormuz Các nhà phân tích nhận định việc mở lại eo biển Hormuz có thể giải phóng tới 93 triệu thùng dầu đang mắc kẹt ở vùng Vịnh, gia tăng nguồn cung toàn cầu và tạo thêm sức ép giảm giá trên thị trường dầu.