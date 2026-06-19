Thế giới

Trung Đông

Mỹ tuyên bố dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz, khởi động giai đoạn đàm phán mới

Thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran có hiệu lực, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz, hoạt động hàng hải được nối lại và hai bên bắt đầu đàm phán chi tiết về chương trình hạt nhân Iran.

Lê Minh
Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam, Oman, ngày 27/4/2026. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam, Oman, ngày 27/4/2026. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran đã có hiệu lực và hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz được nối lại, khi Mỹ tuyên bố chấm dứt phong tỏa và giai đoạn đàm phán phức tạp về chương trình hạt nhân của Iran bắt đầu.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 18/6 thông báo đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các tàu đến và đi từ các cảng và khu vực ven biển của Iran.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết thời hạn 60 ngày để giải quyết các chi tiết gây tranh cãi trong bản ghi nhớ được ký kết vào cuối ngày 17/6 đã bắt đầu.

Ông đã giảm nhẹ những lo ngại rằng Iran cuối cùng có thể thu phí đối với các tàu thương mại lưu thông qua eo biển Hormuz.

Mỹ mong muốn rằng các quốc gia trong khu vực sẽ cùng nhau tìm ra một khuôn khổ an ninh phù hợp cho eo biển trong tương lai. Nếu eo biển không được mở, sẽ không có thỏa thuận cuối cùng.

Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cùng ngày cho biết nước này sẽ triển khai các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz theo các nội dung đã được thống nhất trong bản ghi nhớ với Mỹ.

Cơ quan quản lý eo biển Hormuz của Iran sẽ đẩy nhanh quy trình cấp phép cho các tàu thuyền có nhu cầu đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Các tàu chở dầu bị mắc kẹt bắt đầu rời khỏi eo biển Hormuz, trong khi Kuwait cho biết sẽ bắt đầu tăng sản lượng.

Các tàu chở gần 10 triệu thùng dầu đã xuất hiện bên ngoài hoặc đang đi qua eo biển này, bao gồm cả những con tàu chở dầu đầu tiên thuộc sở hữu của Saudi Arabia kể từ khi xung đột nổ ra hơn ba tháng trước.

Giá dầu Brent chốt phiên 18/6 dưới 80 USD/thùng, vẫn cao hơn khoảng 30% so với đầu năm. Các nhà giao dịch cho rằng sẽ mất nhiều tháng, có thể lâu hơn, để khối lượng dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng đi qua eo biển Hormuz trở lại bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mỹ #Iran #eo biển Hormuz #dỡ bỏ phong tỏa #dầu thô #hòa bình #đàm phán #giá dầu Iran Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Trung Quốc và Pakistan hoan nghênh thỏa thuận Mỹ-Iran

Trung Quốc và Pakistan đánh giá tích cực thỏa thuận giai đoạn một giữa Mỹ và Iran, song cho rằng các bên cần tiếp tục đàm phán để giải quyết những vấn đề còn tồn tại và củng cố hòa bình khu vực.

Người dân tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ và Iran ký kết bản ghi nhớ chấm dứt xung đột

Tổng thống Trump đã ký bản ghi nhớ trong bữa tối với Tổng thống Pháp, trong khi đó Bộ Ngoại giao Iran xác nhận "văn bản của Bản ghi nhớ Islamabad đã được hoàn tất với chữ ký của các Tổng thống."