Ngành năng lượng đối mặt "kỷ nguyên mới" dù có thỏa thuận mở cửa eo biển Hormuz

Dù Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột, giới phân tích và các tập đoàn năng lượng toàn cầu nhận định thị trường dầu mỏ khó có thể sớm quay lại trạng thái bình thường sau hơn 3 tháng eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Ngành công nghiệp này đang phải chuẩn bị kịch bản thích ứng với một "kỷ nguyên mới" đầy rủi ro và tốn kém.

Ngay sau khi thỏa thuận hòa bình được công bố, giá dầu đã giảm mạnh xuống quanh mức 80 USD/thùng. Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn đáng kể so với ngưỡng trung bình khoảng 60 USD/thùng trước khi nổ ra chiến sự.

Trước đó, việc eo biển huyết mạch này đóng cửa từng khiến giá dầu tăng gần gấp đôi, châm ngòi cho đợt lạm phát đe dọa trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Sự lạc quan của thị trường hiện đang bị cản trở bởi những thách thức thực tế. Thứ nhất, Iran đang xem xét thu "phí dịch vụ" đối với tàu thuyền qua lại eo biển, một khoản phí chắc chắn sẽ bị đẩy sang cho người tiêu dùng.

Dù vậy, lãnh đạo tập đoàn TotalEnergies thừa nhận việc trả phí để duy trì lưu thông vẫn tốt hơn kịch bản eo biển tiếp tục bị đóng.

Thứ hai, hạ tầng khai thác tại vùng Vịnh đã bị thiệt hại nặng nề. Các chuyên gia từ Rystad Energy và Cyclope cảnh báo sẽ mất nhiều thời gian để bình ổn chuỗi logistics và khôi phục sản xuất, bởi các giếng dầu và nhà máy lọc dầu không phải cứ mở van là hoạt động lại ngay.

Cuộc khủng hoảng cũng buộc ngành năng lượng phải thay đổi chiến lược logistics từ chỉ giao khi cần sang "dự phòng," đòi hỏi mở rộng hệ thống kho bãi, đa dạng nguồn cung và chi tiêu mạnh tay hơn cho bảo hiểm rủi ro chiến tranh.

Các quốc gia trong khu vực cũng đang ráo riết tìm tuyến đường thay thế. Đáng chú ý, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), quốc gia vừa quyết định rời OPEC trong thời gian chiến sự, đang đẩy nhanh xây dựng đường ống dẫn dầu mới tới cảng Fujairah nhằm né eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhấn mạnh giải pháp này chỉ hỗ trợ một phần cho dầu thô, trong khi các mặt hàng tinh chế và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vẫn phụ thuộc 100% vào eo biển này để tiếp cận thị trường châu Á và châu Âu./.

Ngành hàng không châu Âu đặt cược vào máy bay điện lai do khủng hoảng năng lượng Điện khí hóa và phát triển các dòng máy bay lai điện được xem là hướng đi đầy triển vọng nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu hàng không, đồng thời giúp các nhà sản xuất châu Âu duy trì lợi thế cạnh tranh.