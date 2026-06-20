Bắc Ninh tăng sức hút với dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh, từ nay đến hết năm 2026, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao vào địa bàn.

Thông qua đó, tỉnh Bắc Ninh hướng tới duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và doanh nghiệp; tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút được hơn 3.500 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký khoảng 50 tỷ USD. Trong đó, một số nhà đầu tư lớn của nước ngoài đã và đang đầu tư vào Bắc Ninh như: Samsung, Foxconn, Amkor, Goertek...

Trong năm nay, Bắc Ninh tập trung thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế và các hiệp định thương mại tự do (FTA); duy trì tăng trưởng xuất khẩu theo hướng ổn định và bền vững, từng bước nâng cao giá trị gia tăng và tỷ trọng sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo, sản phẩm công nghệ cao; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan từ các FTA, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Tỉnh Bắc Ninh tập trung rà soát, hoàn thiện nền tảng thể chế, tạo cơ sở pháp lý và môi trường thuận lợi cho hội nhập trong cả giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, rà soát các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu, logistics, môi trường, quản lý thị trường… nhằm bảo đảm sự phù hợp, thống nhất với các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế và các FTA.

Từ đó, tỉnh kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh các quy định chưa phù hợp; khắc phục các điểm nghẽn về thể chế, chính sách ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và hội nhập của doanh nghiệp.

Dây chuyền sản xuất điện tử tại Cụm công nghiệp Thanh Vân, Bắc Ninh. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết thêm, năm nay Bắc Ninh còn quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin về thị trường, cam kết FTA, quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu về môi trường, lao động; hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với yêu cầu hội nhập.

Tỉnh triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, năng lực kỹ thuật, xây dựng và phát triển thương hiệu; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu; hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa, ứng phó với các rủi ro, tranh chấp trong thương mại và đầu tư quốc tế, đặc biệt là các vụ việc phòng vệ thương mại.

Ngoài ra, Bắc Ninh tăng cường, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức và đối tác quốc tế có tiềm năng về đầu tư, thương mại và công nghệ, đẩy mạnh triển khai ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tỉnh Bắc Ninh cũng tăng cường triển khai các chương trình kết nối doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp FDI trên địa bàn nhằm thúc đẩy hình thành và phát triển mạng lưới nhà cung ứng nội địa.

Tổ chức các hội chợ, triển lãm chuyên ngành có quy mô khu vực và quốc tế tại tỉnh Bắc Ninh; khuyến khích doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế để quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường...

Đáng chú ý, dự kiến vào cuối tháng 6 này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản với sự tham dự của gần 130 đại biểu khối doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO).

Qua hội nghị, tỉnh Bắc Ninh sẽ lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp Nhật Bản để kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư Nhật Bản trong quá trình triển khai dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tăng cường hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư từ Nhật Bản vào địa bàn tỉnh Bắc Ninh; giới thiệu tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư của tỉnh Bắc Ninh tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản...

Tháng 5/2026, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút được trên 1 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026 toàn tỉnh đã thu hút được trên 7,18 tỷ USD vốn đầu tư; trong đó, cấp mới 98 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký trên 138 nghìn tỷ đồng; điều chỉnh 38 dự án trong nước, vốn đăng ký tăng thêm trên 6,1 nghìn tỷ đồng; cấp mới 142 dự án FDI, vốn đăng ký trên 466 triệu USD; điều chỉnh 114 dự án FDI (vốn đầu tư nước ngoài), tổng vốn tăng thêm trên 992 triệu USD./.

Bắc Ninh gắn trách nhiệm người đứng đầu với mục tiêu tăng trưởng 2 con số Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu từng ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026, đồng thời lấy kết quả thực hiện làm căn cứ đánh giá cán bộ, lãnh đạo.