Giá vàng SJC lao dốc cuối tuần sau khi vượt mốc 151 triệu đồng một lượng

Tuần giao dịch từ ngày 15-20/6 chứng kiến những biến động mạnh của thị trường vàng trong nước và thế giới.

Giá vàng SJC có thời điểm vượt 151 triệu đồng/lượng trước khi quay đầu giảm sâu về sát mốc 145 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp khi giới đầu tư ngày càng lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Sau nhịp phục hồi mạnh đầu tuần và có thời điểm vượt mốc 151 triệu đồng/lượng, thị trường vàng trong nước bất ngờ đảo chiều giảm sâu theo đà lao dốc của giá vàng thế giới.

Mở đầu tuần, giá vàng SJC phục hồi nhờ diễn biến tích cực của thị trường quốc tế. Sáng 15/6, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn cùng nhiều doanh nghiệp niêm yết vàng SJC ở mức 147-149,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước.

Đà tăng chưa dừng lại khi đến chiều cùng ngày, giá vàng tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm 1 triệu đồng/lượng. Vàng SJC khi đó được giao dịch ở mức 148-150,5 triệu đồng/lượng, chính thức vượt trở lại mốc 150 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra sau nhiều phiên suy giảm.

Sang ngày 16/6, thị trường tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực. Đến cuối phiên chiều, giá vàng SJC tăng lên 149,5-151,5 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá cao nhất trong tuần.

Đáng chú ý, trong giai đoạn tăng giá này, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp thu hẹp xuống còn khoảng 2 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với mức 4-5 triệu đồng/lượng từng xuất hiện trong những thời điểm biến động mạnh trước đó.

Ngày 17/6, giá vàng tiếp tục nhích thêm 300.000 đồng/lượng trong phiên sáng, lên mức 149,8-151,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm thị trường bắt đầu xuất hiện tín hiệu suy yếu.

Đến cuối phiên chiều cùng ngày, vàng SJC quay đầu giảm về 148,8-151,3 triệu đồng/lượng. Dù mức điều chỉnh chưa lớn, nhưng đây được xem là tín hiệu đầu tiên cho thấy đà tăng đang mất dần động lực.

Phiên giao dịch ngày 18/6 chứng kiến trạng thái "án binh bất động" của thị trường trong nước. Giá vàng SJC duy trì quanh mức 148,8-151,3 triệu đồng/lượng bất chấp giá vàng thế giới vẫn biến động mạnh.

Tuy nhiên, ngày 19/6, giá vàng bất ngờ đảo chiều đi xuống. Ngay từ đầu giờ sáng, giá vàng trong nước đã giảm mạnh theo đà lao dốc của thị trường quốc tế. Vàng SJC bị điều chỉnh xuống còn 145,8-148,8 triệu đồng/lượng, mất 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra chỉ sau một đêm.

Đà giảm tiếp tục tăng tốc trong phiên chiều. Đến 15h20, vàng SJC chỉ còn được giao dịch ở mức 143,7-146,7 triệu đồng/lượng. So với cuối ngày 18/6, mỗi lượng vàng đã giảm tới 5,1 triệu đồng ở chiều mua vào và 4,6 triệu đồng ở chiều bán ra.

Phiên cuối tuần 20/6 ghi nhận sự phục hồi nhẹ khi vàng SJC tăng lên 144,2-147,2 triệu đồng/lượng. Dù vậy, mức giá này vẫn thấp hơn hơn 4 triệu đồng/lượng so với đầu tuần và thấp hơn khoảng 44 triệu đồng/lượng so với đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng thiết lập cuối tháng 1.

Đối với những nhà đầu tư mua vàng ở vùng đỉnh đầu năm, khoản lỗ tạm tính hiện vẫn dao động quanh mức 44-45 triệu đồng cho mỗi lượng vàng nắm giữ./.

Giá vàng thế giới khép lại tuần giảm thứ ba liên tiếp Sau khi tăng mạnh trong những phiên đầu tuần nhờ kỳ vọng hòa bình giữa Mỹ và Iran sẽ giúp giảm áp lực lạm phát, giá vàng đã đảo chiều giảm sâu từ giữa tuần và khép lại tuần đi xuống thứ ba liên tiếp.