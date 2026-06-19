Sôi động chương trình Trái cây ASEAN hội tụ tại Quảng Tây

Ngày 18/6, sự kiện “Chia sẻ thị trường lớn, Xuất khẩu sang Trung Quốc - Trái cây ASEAN hội tụ tại Quảng Tây” năm 2026 do Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) chủ trì đã chính thức khởi động tại Cảng Đường sắt Quốc tế Nam Ninh.

Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, Đại sứ Timor-Leste tại Trung Quốc Loro Horta và Chủ tịch Tập đoàn Bưu điện Trung Quốc Lưu Ái Lực tham dự và phát biểu tại Lễ khởi động.

Thay mặt Đảng ủy và Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, ông Vi Thao nhiệt liệt chào đón các vị khách mời trong nước và quốc tế đến tham dự sự kiện. Ông nhấn mạnh Trung Quốc và ASEAN núi sông liền một dải, tình hữu nghị thắm thiết, có lịch sử lâu đời.

Từ đầu năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có các cuộc hội đàm với lãnh đạo các nước ASEAN sang thăm Trung Quốc, trong đó có Việt Nam, Lào và Myanmar, đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về việc làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực khác.

Các đại biểu tham gia ký kết dự án “Hoa quả ASEAN hội tụ tại Quảng Tây” năm 2026. (Ảnh: Công Tuyên/Vietnam+)

Sự kiện “Trái cây ASEAN hội tụ tại Quảng Tây” lần này không chỉ là một bữa tiệc trái cây thơm ngon mà còn là một sự kiện hợp tác hướng tới tương lai cùng có lợi.

Ông Vi Thao bày tỏ mong muốn cùng các bên liên tục tối ưu hóa môi trường thương mại xuyên biên giới, xây dựng nền tảng kết nối hiệu quả để nông sản chất lượng cao của ASEAN tiếp cận thị trường Trung Quốc, cùng khai thác không gian thị trường rộng lớn; tăng cường trao đổi và hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI) và kinh tế số, thúc đẩy ứng dụng sâu rộng AI trong giám sát vườn cây ăn quả, điều phối chuỗi lạnh, dự báo thị trường..., cùng góp phần thúc đẩy ngành trái cây phát triển chất lượng cao; tích cực thúc đẩy “kết nối cứng” về cơ sở hạ tầng và “kết nối mềm” về quy tắc, tiêu chuẩn, cùng xây dựng chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp xuyên biên giới mang tính bổ trợ, cùng có lợi và cùng thắng, đóng góp tốt hơn vào việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-ASEAN ngày càng gắn kết.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết, sự kiện này có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với việc làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN.

Đại sứ Phạm Thanh Bình hy vọng Quảng Tây và Việt Nam sẽ đẩy nhanh hợp tác kết nối đường sắt, đường bộ, đường biển và logistics, đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh, tiếp tục thông suốt các kênh lưu thông để sản phẩm của Việt Nam và các nước ASEAN vào thị trường Trung Quốc, nâng cao hiệu quả thông quan, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, giúp các bên cùng chia sẻ cơ hội phát triển do thị trường siêu quy mô của Trung Quốc mang lại, qua đó góp phần thúc đẩy thịnh vượng và phát triển chung của khu vực.

Về phần mình, Đại sứ Timor-Leste tại Trung Quốc Loro Horta cho biết Timor-Leste và Quảng Tây từ lâu đã duy trì quan hệ gắn bó, hợp tác trong các lĩnh vực khai khoáng, du lịch, trái cây và các lĩnh vực khác được thúc đẩy thuận lợi, đạt nhiều thành quả.

Ông Loro Horta hy vọng nhân dịp sự kiện này, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường kết nối và trao đổi trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, văn hóa và các lĩnh vực khác; xây dựng quan hệ tin cậy lẫn nhau, cùng có lợi; cùng khai thác sâu những điểm tăng trưởng mới, tạo thêm nhiều kết quả hợp tác thiết thực, đưa quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai bên lên tầm cao mới.

Ông Lưu Ái Lực, Chủ tịch Tập đoàn Bưu điện Trung Quốc, cho biết Tập đoàn này sẽ tích cực triển khai chuỗi liên kết mới “ASEAN sản xuất-Quảng Tây phân phối-Tiêu thụ khắp Trung Quốc” do Khu ủy và Chính quyền Khu tự trị đề xuất; tổ chức các buổi livestream chuyên đề về trái cây ASEAN tại 10 tỉnh trên cả nước; tổ chức livestream liên kết trên toàn mạng và bán hàng phủ khắp các khu vực tại 31 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương; đưa các phiên chợ biên mậu trái cây ASEAN lên phòng livestream truy xuất nguồn gốc của Youle và khu chuyên đề Youle để tiêu thụ rộng khắp cả nước; đồng thời xây dựng dịch vụ phục vụ thương mại trái cây ASEAN thành công trình kiểu mẫu của hệ thống kho vận chuỗi lạnh thuộc Bưu chính Trung Quốc.

Sầu riêng của các nước ASEAN trưng bày tại sự kiện. (Ảnh: Công Tuyên/Vietnam+)

Cùng ngày, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao đã tiếp các đại diện cơ quan ngoại giao và lãnh sự của các nước ASEAN tại Trung Quốc; đồng thời cùng các vị khách mời Trung Quốc và quốc tế tham quan khu trưng bày, tham dự lễ đón đoàn tàu lạnh chở trái cây xuyên biên giới ASEAN nhân dịp tuyến tàu này đi vào vận hành thường kỳ.

Tham dự các hoạt động liên quan còn có bà Lư Tân Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Phó Chủ tịch Khu tự trị; ông Chung Đắc Chí, Tổng Thư ký Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; các sứ giả, đại diện thương mại, hiệp hội thương mại liên quan và nhà cung cấp trái cây của các nước ASEAN tại Trung Quốc; cùng các hiệp hội thương mại liên quan, nhà thu mua trái cây và doanh nghiệp thương mại xuyên biên giới của Trung Quốc.

Với chủ đề “Đưa trái cây ASEAN tiêu thụ khắp Trung Quốc,” sự kiện lần này bao gồm 6 phần chính: “Sứ giả giới thiệu trái ngon, non sông dâng quà;” “Đầu mối hình thành, thế hội tụ vươn lên;” “Thương nhân hội tụ về Quảng Tây;” “Số hóa thông minh kết nối, trái tươi đến muôn nhà;” “Chia sẻ vị ngọt, thỏa sức thưởng thức trái cây tươi;” và “Hợp lực cùng thắng, ký kết dự án.”

Các đại diện ngoại giao của Việt Nam, Timor-Leste, Campuchia, Malaysia, Lào, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Indonesia và các nước ASEAN khác tại Trung Quốc đã lần lượt giới thiệu qua video các loại trái cây đặc sản của nước mình.

Thành phố Nam Ninh giới thiệu các thành quả xây dựng Trung tâm Giao dịch Trái cây Trung Quốc-ASEAN (Nam Ninh), cũng như sự phát triển của thương mại trái cây xuyên biên giới tại Nam Ninh.

Phòng Thương mại Xuất nhập khẩu Thực phẩm Sản phẩm bản địa và phụ phẩm động vật Trung Quốc (CFNA) đã trình bày triển vọng Quảng Tây trở thành đầu mối đầu tiên cho trái cây ASEAN vào thị trường Trung Quốc.

Tập đoàn JD.com, Bưu chính Trung Quốc và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc lần lượt giới thiệu các chương trình hành động chuyên đề hỗ trợ Quảng Tây xây dựng trung tâm thương mại trái cây hướng tới ASEAN.

Các nhân vật nổi tiếng trong và ngoài nước đã trực tiếp giới thiệu trái cây ASEAN; đại diện doanh nghiệp Trung Quốc và ASEAN đã ký kết một loạt dự án thu mua và tiêu thụ trái cây ASEAN./.

Trung Quốc-ASEAN khởi động nền tảng thông tin thương mại tại Nam Ninh Nền tảng do Chinanews xây dựng và vận hành, tập trung hướng tới các cơ quan thương mại ASEAN, hiệp hội ngành nghề, cộng đồng người Hoa và các doanh nghiệp xuyên biên giới.