Sản lượng ruốc dồi dào, ngư dân Cà Mau kỳ vọng vụ mùa thắng lớn

Tại Cà Mau, ngư dân ở các xã vùng biển Tây tỉnh Cà Mau như: xã Sông Đốc, Đá Bạc, Cái Đôi Vàm đang bắt đầu vào mùa khai thác ruốc.

Tuy mới bắt đầu vào mùa nhưng sản lượng đạt khá tạo nên không khí khai thác, sơ chế của ngư dân nơi đây nhộn nhịp, hứa hẹn một vụ mùa bội thu.

Ghi nhận của phóng viên tại xã Đá Bạc, từ sáng sớm hàng trăm phương tiện ra khơi để khai thác ruốc. Theo ngư dân, thời điểm từ tháng 6 hàng năm là bắt đầu mùa ruốc biển, ruốc xuất hiện thành từng đàn ven biển theo con sóng người dân đi khai thác.

Ông Nguyễn Văn Hùng, ngư dân xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau cho biết, mùa ruốc hàng năm bắt đầu từ nay đến hết tháng 9 (âm lịch), bước vào mùa ruốc năm nay sản lượng dồi dào, trung bình từ 500kg ruốc tươi trở lên sau mỗi chuyến khai thác. Đây là tín hiệu lạc quan cho một mùa khai thác ruốc bội thu cho ngư dân miền biển Tây của tỉnh Cà Mau.

“Con ruốc được nhiều địa phương gọi là tép biển, đây là một loài giáp sát nhỏ, có hình dáng tương tự tôm, kích thước từ khoảng 4-10 mm, mỗi năm khi đến mùa, ruốc xuất hiện thành từng đàn tại vùng biển ven bờ. Công việc khai thác đòi hỏi nhiều kinh nghiệm của ngư dân như quan sát dòng chảy, hướng gió và màu nước biển… để khai thác hiệu quả,” ông Nguyễn Văn Hùng, ngư dân xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau chia sẻ.

Con ruốc sau khi được khai thác sẽ được ngư dân phơi nắng, sơ chế. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Giữa cái nắng vùng biển Tây Nam vào buổi trưa, không khí trên tuyến đê biển trở nên nhộn nhịp khi các tàu của ngư dân khai thác ruốc cặp bến. Số lượng ruốc được thu hoạch sẽ được ngư dân bán ruốc tươi cho thương lái hay phơi khô để bán cho các doanh nghiệp thu mua ruốc tại địa phương để sản xuất mắm ruốc, ruốc sấy khô.

Bà Nguyễn Tuyết Hạnh, doanh nghiệp thu mua ruốc (xã Đá Bạc) cho biết, tuy mới bước vào mùa khai thác nhưng trung bình doanh nghiệp thu mua khoảng 10 tấn ruốc (phơi khô) tương đương với 40 tấn ruốc tươi. Đơn vị là doanh nghiệp thu mua sơ chế, sau khi sơ chế doanh nghiệp bán cho doanh nghiệp đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh và một số doanh nghiệp làm đầu mối xuất khẩu đi nước ngoài.

Bà Nguyễn Tuyết Hạnh cho biết thêm, trung bình mỗi ngư dân sẽ cung cấp cho doanh nghiệp hàng ngày từ 200kg ruốc khô trở lên, với giá ruốc tươi từ 10.000-15.000 đồng/kg, giá ruốc khô từ 60.000-70.000 đồng/kg, trừ các khoản chi phí mỗi một tàu khai thác thu nhập trung bình trên 13 triệu đồng/ngày.

Cũng theo bà Hạnh, hiện tại doanh nghiệp đang đầu tư thêm nhà máy sấy ruốc để chủ động mua thêm ruốc tươi vào mùa khai thác đông ken tháng 7 và tháng 8 hàng năm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau Nguyễn Cảnh Hạnh thông tin, mỗi ngày có hơn 100 phương tiện khai thác ruốc trên địa bàn, sản lượng 35-40 tấn, sau khi khai thác bà con phơi khô rồi bán cho thương lái, với sản lượng ruốc khô thành phẩm 13-15 tấn/ngày.

Tàu ngư dân khai thác ruốc chờ thương lái thu mua sau khi khai thác trở về. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Mùa ruốc thường xuất hiện trong năm khoảng từ tháng 5 cho đến tháng 9 (âm lịch), thời điểm đông ken nhất là tháng 7 và tháng 8 (âm lịch), toàn xã có 2 doanh nghiệp thu mua sản phẩm cho ngư dân.

Phó Chủ tịch Nguyễn Cảnh Hạnh cho biết, trung bình mỗi ngư dân khai thác sẽ có mức thu nhập từ 10-15triệu đồng/tháng, riêng còn những nhân công phơi ruốc khô thì thu nhập từ 8-10 triệu đồng/tháng. Đây là mô hình đem lại việc làm cho hàng trăm người dân ở địa phương, được xem là mô hình hiệu quả trong giảm nghèo bền vững.

Cũng theo ông Hạnh, với nhịp sống công nghệ đang thay đổi từng ngày, mùa ruốc biển Tây ở Cà Mau vẫn giữ nguyên nét độc đáo một nghề truyền thống gắn bó với người dân từ bao đời nay.

Không khí hối hả của những nhân công phơi ruốc giữa cái nắng trưa hè hay những niềm vui ngư dân khai thác trở về sau những chuyến biển trúng mùa tạo nên một bức tranh làng quê miền biển thêm sống động, thể hiện sức sống mạnh mẽ của con người vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc trong khai thác thủy sản ven bờ gắn với phát triển kinh tế biển của quê hương./.

Ngư dân Đà Nẵng phấn khởi vì trúng đậm vụ khai thác ruốc biển Những ngày đầu tháng Năm, ngư dân ở nhiều địa phương ven biển của thành phố Đà Nẵng rất phấn khởi vì trúng đậm vụ khai thác ruốc biển hay còn gọi là tép biển.

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