Việt Nam-Nhật Bản tăng cường hợp tác bảo vệ sở hữu trí tuệ

Ngày 20/6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết: Cục đã có buổi làm việc với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) nhằm đánh giá kết quả triển khai các chương trình hợp tác về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, phòng chống hàng giả, hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ người tiêu dùng.

Tại cuộc họp, hai bên đã cùng xem xét kết quả thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ được ký kết năm 2021 giữa JPO và Tổng cục Quản lý thị trường (nay là Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước).

Đồng thời, các bên cũng đánh giá tiến độ triển khai Biên bản ghi nhớ ký ngày 20/12/2024 giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước với Quỹ Phòng chống hàng giả và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Nhật Bản (IIPPF) cũng như Biên bản ghi nhớ ký ngày 5/3/2026 giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, IIPPF và các sàn thương mại điện tử.

Thông tin tại buổi làm việc, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết: Chính phủ Việt Nam đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Quản lý thị trường đã mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trên phạm vi toàn quốc.

Theo ông Trần Hữu Linh, chỉ trong hơn một tháng qua, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và xử lý hàng nghìn vụ việc vi phạm. Đợt cao điểm này sẽ được duy trì đến hết năm 2026, đồng thời gắn với quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, ngăn chặn hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền lưu thông trên thị trường.

Một trong những nội dung được hai bên đặc biệt quan tâm là việc triển khai Biên bản ghi nhớ giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, IIPPF và các sàn thương mại điện tử lớn đang hoạt động tại Việt Nam.

Đặc biệt, trong bối cảnh các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường thương mại điện tử ngày càng tinh vi và phức tạp, việc hình thành cơ chế phối hợp trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước, chủ thể quyền và các nền tảng thương mại điện tử là hết sức cần thiết.

Mục tiêu không chỉ là ký kết các thỏa thuận hợp tác mà còn phải bảo đảm hiệu quả triển khai trên thực tế, từng bước xây dựng mô hình có khả năng mở rộng với các đối tác quốc tế khác.

Theo nội dung các biên bản hợp tác đã ký kết giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, JPO, IIPPF và các sàn thương mại điện tử, quy trình thông báo - gỡ bỏ sản phẩm có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được xác định là một trong những nội dung trọng tâm, giúp các bên phối hợp nhanh chóng, linh hoạt và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm.

"Trong gần hai tháng qua, thực hiện yêu cầu của Bộ Công Thương, các sàn thương mại điện tử đã gỡ bỏ hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và xử lý khoảng 2.000 tài khoản người bán vi phạm; trong đó, có nhiều sản phẩm mang thương hiệu Nhật Bản," ông Trần Hữu Linh cho biết.

Không chỉ trên không gian mạng, qua các đợt kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến hàng hóa giả mạo hoặc xâm phạm quyền đối với các thương hiệu Nhật Bản được người tiêu dùng Việt Nam tin dùng như Honda, Yamaha, Panasonic cùng nhiều mặt hàng linh kiện, phụ tùng và hàng tiêu dùng khác.

Thực tế này cho thấy sức hút lớn của các thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan thực thi và cộng đồng doanh nghiệp nhằm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng.

Đánh giá về kết quả hợp tác thời gian qua, ông KASAI Yasuyuki - Cục trưởng Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) ghi nhận sự phối hợp hiệu quả giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước với các doanh nghiệp Nhật Bản trong công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Ông KASAI Yasuyuki đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và lực lượng quản lý thị trường trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ thời gian gần đây.

Theo ông, số lượng lớn vụ việc được phát hiện và xử lý đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

Cùng đó, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được các thông tin cập nhật về kết quả thực thi để chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản và các đối tác quốc tế.

Đồng thời, ông đề xuất hai bên nghiên cứu tổ chức các hoạt động chung vào đầu năm 2027 nhằm giới thiệu rộng rãi mô hình hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong công tác phòng chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Đồng tình với đề xuất mở rộng sự tham gia của các doanh nghiệp Nhật Bản trong khuôn khổ các biên bản ghi nhớ, ông Trần Hữu Linh cho biết trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp như Honda Việt Nam, Yamaha, Panasonic, UNIQLO cùng nhiều nhà sản xuất linh kiện, phụ tùng của Nhật Bản đã duy trì trao đổi thường xuyên với lực lượng quản lý thị trường.

Thông qua việc phối hợp, chia sẻ thông tin và hỗ trợ nhận diện hàng hóa vi phạm, các doanh nghiệp đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường.

Ông Trần Hữu Linh khẳng định, việc tiếp tục tăng cường hợp tác với JPO và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam mà còn đóng góp vào việc xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và củng cố uy tín của thị trường Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các biên bản ghi nhớ đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao năng lực thực thi và triển khai các sáng kiến mới nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian tới./.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Phó Thủ tướng yêu cầu nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

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