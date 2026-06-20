Diễn đàn chia sẻ giải pháp xây dựng thương hiệu uy tín của Việt Nam

Xây dựng thương hiệu quốc gia, thương hiệu toàn cầu không đơn thuần là định hướng, chương trình, mục tiêu của một tổ chức, doanh nghiệp, mà còn là chiến lược quan trọng hiện thực hóa năng lực cạnh tranh và vị thế của một quốc gia.

Đây là nội dung thu hút các đại biểu thảo luận tại diễn đàn “Báo chí đồng hành cùng nghệ nhân, doanh nhân, doanh nghiệp trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp cùng Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật tổ chức chiều 20/6, tại Hà Nội.

Tiến sỹ Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam cho biết, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, báo chí đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức.

Đội ngũ người làm báo phải không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng thông tin, giữ vững tính chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại góp phần xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Đối với các tổ chức xã hội, hiệp hội nghề nghiệp, cộng đồng doanh nhân, nghệ nhân và nhân dân, báo chí luôn là người bạn đồng hành tin cậy trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, lan tỏa những tấm gương lao động sáng tạo, thương hiệu Việt Nam uy tín trên trường quốc tế.

Nhà báo Khổng Thị Nhung, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật cho rằng, Việt Nam đã có nhiều sản phẩm chinh phục thị trường quốc tế nhưng điều cần thiết là phải xây dựng thương hiệu mạnh để khi nhắc đến Việt Nam, người ta không chỉ nhớ đến một món hàng mà nhớ đến chất lượng, sự sáng tạo và bản sắc riêng.

Một thương hiệu mạnh không bắt đầu tư logo đẹp hay chiến dịch truyền thông thành công mà bắt đầu từ niềm tin. Niềm tin tạo ra giá trị vượt lên trên giá thành và ở quy mô lớn hơn, niềm tin quyết định cách thế giới nhìn về một quốc gia.

Tiến sỹ Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Truyền thông Lê (Le Group of Companies) đã chia sẻ về thương hiệu doanh nghiệp mạnh tạo nên xây dựng sức mạnh mềm.

Ông nói, hiện doanh nghiệp Việt Nam làm thương hiệu kiểu "mạnh ai người nấy làm" thiếu sự cộng tác, gắn kết với nhau để tạo ra sức mạnh chung; thiếu chiến lược cụ thể thể hiện ý tưởng, triết lý cạnh tranh.

Tiến sỹ Lê Quốc Vinh khuyến nghị, để doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu bền vững, nhà nước cần hỗ trợ bằng việc xúc tiến thương mại, quảng bá, tuyên truyền và dẫn dắt nhận thức ở các thương trường.

Việc xúc tiến không nên tiến hành dàn trải mà cần tập trung nguồn lực, ưu tiên các thị trường trọng điểm. Nhà nước xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách để hỗ trợ thương hiệu cũng như chính sách bảo hộ trong những giai đoạn nhất định để lĩnh vực, ngành hàng trở nên lớn mạnh

.Tại diễn đàn diễn ra tọa đàm "Xây dựng doanh nghiệp: Từ tài sản vô hình đến năng lực cạnh tranh quốc gia". Các chuyên gia, đại biểu trao đổi, thảo luận về thách thức khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam; đề xuất xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển nghệ nhân và thương hiệu văn hóa Việt Nam; coi nghệ nhân là nguồn nhân lực đặc biệt của ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.

Các đại biểu đề xuất chính sách hỗ trợ vốn ưu đãi, mặt bằng sản xuất, đào tạo thế hệ kế cận, chuyển đổi số, bảo hộ sở hữu trí tuệ và thành lập quỹ hỗ trợ sáng tạo nghề truyền thống; cần lựa chọn những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu để đầu tư bài bản, xây dựng thành thương hiệu quốc gia.../.

Báo chí góp phần phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam Đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch đã tập trung trao đổi nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến vai trò của báo chí trong quảng bá hình ảnh quốc gia Việt Nam.

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