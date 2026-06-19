Từ tòa soạn đến gian bếp: Nhà báo, doanh nhân và nghệ sĩ cùng thổi bùng “ngọn lửa kết nối” trước thềm 21/6

Ngày 19/6, tại Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam, một không khí rộn ràng, lạ lẫm nhưng vô cùng ấm cúng đã ngự trị. Những người vốn hằng ngày chỉ quen với bàn phím, máy ảnh, giấy bút hay sàn diễn, bỗng nhiên xắn tay áo, đeo tạp dề, cầm lên những chiếc chảo, cùng nhau trổ tài vào bếp. Hội thi nấu ăn với chủ đề “Nhà báo vào bếp cùng doanh nhân và nghệ sĩ” chính thức khai mạc, mở ra một bữa tiệc giao thoa văn hóa đặc biệt, hướng về kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21 tháng 6 năm 1925 – 21 tháng 6 năm 2026).

NSƯT Võ Minh Lâm "sắn tay" vào bếp cùng các nhà báo cụm các cơ quan thường trú TTXVN khu vực Đông Nam bộ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam, Trưởng Ban Tổ chức, nhấn mạnh rằng đây không chỉ là hoạt động mừng ngày truyền thống của người làm báo mà hơn hết, chính là “chiếc cầu nối” đặc biệt để tăng cường sự gắn bó giữa báo chí, doanh nghiệp và giới văn nghệ sĩ. “Những hoạt động tập thể thế này, tuy giản dị mà lại sâu sắc, giúp chúng tôi xây dựng môi trường làm việc nhân văn, giàu sẻ chia và lan tỏa tinh thần đồng hành hướng đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng”, ông chia sẻ.

Khác với những cuộc gặp gỡ trang trọng thường thấy ở hội nghị hay hội thảo, hội thi lần này quy tụ một dàn nhân vật “đình đám” thuộc ba thế giới: những nhà báo, phóng viên, biên tập viên đang lao động miệt mài với chữ nghĩa; những nữ doanh nhân quyền lực, bản lĩnh trên thương trường như bà Nguyễn Thu Nga, bà Soojin Võ, bà Phạm Thị Thu Thủy; và những nghệ sĩ gạo cội khiến khán giả mến mộ như Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên, Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Giao, Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm hay ca sĩ Minh Sang. Sự xuất hiện của họ bên cạnh nhau ngay từ sáng sớm, cùng trò chuyện, cùng chuẩn bị nguyên liệu đã xóa nhòa mọi khoảng cách về chức vụ, nghề nghiệp, chỉ còn lại những con người chung tình yêu ẩm thực và khát khao kết nối.

Ban Giám khảo "phỏng vấn" các đội về phần thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mười đội thi đến từ các cơ quan báo chí uy tín như Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các cụm cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam, cùng các đơn vị đồng hành, nhanh chóng bước vào cuộc đua tài đầy hào hứng. Họ mang đến những món ăn không chỉ ngon mắt, ngon miệng mà còn đậm đà bản sắc văn hóa vùng miền. Những mâm cỗ được bày biện công phu, những lát rau củ được thái tỉ mỉ và đặc biệt, những câu chuyện dí dỏm, ý nghĩa mà các đội lồng ghép trong phần thuyết trình, đã tạo nên một bữa tiệc tinh thần đầy sắc màu. Không còn là những con chữ khô khan, những bản tin ngắn gọn hay những tác phẩm nghệ thuật xa vời, giờ đây, tình đồng nghiệp, sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết được kể bằng chính hương vị cay, ngọt, mặn, chua của những món ăn.

Đặc biệt, hội thi còn là dịp để những người làm báo bước ra khỏi “vùng an toàn” của tòa soạn, lắng nghe những trải nghiệm từ phía doanh nhân và nghệ sĩ. Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên đã có một chia sẻ rất tâm đắc: “Nghệ thuật sân khấu cũng như nghệ thuật ẩm thực đều đòi hỏi sự sáng tạo, cảm xúc và tâm huyết. Món ăn ngon không chỉ đến từ kỹ năng mà còn từ tình yêu và sự trân trọng dành cho người thưởng thức”. Quả đúng như vậy, chương trình đã tạo ra một không gian đối thoại cởi mở, nơi những kinh nghiệm nghề nghiệp, những câu chuyện lao động sáng tạo được trao đổi, giúp mỗi người hiểu và trân quý hơn những đóng góp của lực lượng khác đối với đời sống xã hội.

Ông Phan Văn Đông, Phó Giám đốc Trung tâm, người đã chứng kiến trọn vẹn không khí của ngày hội, bày tỏ niềm xúc động: “Thành công lớn nhất của chương trình chính là những giá trị kết nối mà nó mang lại”. Đúng vậy, cái bếp nhỏ giữa lòng trung tâm báo chí ấy không chỉ sản sinh ra những món ăn ngon mà còn ấp ủ, vun đắp một tình cảm mới: tình đoàn kết, sự thấu hiểu và tinh thần sẵn sàng tương trợ giữa các lực lượng. Những bản tin chính xác trên mặt báo, những chiến lược kinh doanh sắc bén trên thương trường và những giọng ca, nụ cười trên sân khấu, hôm nay đã gặp nhau ở một tiếng nói chung: tiếng nói của sự đồng cảm và khát vọng cống hiến.

NSND Mỹ Uyên (ngoài cùng phải) và bà Nguyễn Thu Nga (ngoài cùng trái), Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn trao giải cho các đội thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khép lại trong tiếng cười rộn rã và những cái bắt tay thân thiện, hội thi “Nhà báo vào bếp cùng doanh nhân và nghệ sĩ” đã để lại những dư vị ngọt ngào ấm áp, trở thành món quà tinh thần ý nghĩa nhất dành tặng cho những người làm báo và cho nghề báo: đó là ngọn lửa nhiệt huyết được thổi bùng từ sự sẻ chia, và niềm tin vào sức mạnh gắn kết giữa báo chí với các lực lượng xã hội, vì một Việt Nam phát triển, nhân ái và giàu bản sắc./.