Bệnh viện Da liễu khám miễn phí cho người mắc bệnh bạch biến

Hưởng ứng ngày Bệnh bạch biến thế giới 25/6 với chủ đề: “Bạch biến - Hiểu đúng để yêu thương,” Bệnh viện Da liễu Trung ương thông báo tổ chức tuần lễ khám miễn phí cho người bệnh bạch biến.

Thời gian: từ 22-26/6/2026; Đối tượng: Người bệnh được chẩn đoán bệnh bạch biến. Cách thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại tầng 1, Nhà C, Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Phó giáo sư Đỗ Thị Thu Hiền - Trưởng Khoa Điều trị Bệnh da tổng hợp, Trưởng Nhóm chuyên môn Bạch biến và Bệnh da giảm sắc tố (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho hay bạch biến là bệnh mất sắc tố mắc phải ở da và niêm mạc, đặc trưng bởi sự xuất hiện các dát hoặc mảng mất sắc tố ranh giới rõ, không có vảy, không đau, không ngứa nhưng ảnh hưởng nhiều đến tâm sinh lý và thẩm mỹ của người bệnh.

Về nguyên nhân gây bệnh, bệnh bạch biến là bệnh có cơ chế tự miễn, trong đó hệ miễn dịch tấn công chính các tế bào sắc tố của cơ thể. Các yếu tố nguy cơ gây bệnh bạch biến bao gồm: yếu tố di truyền, stress kéo dài, tiếp xúc với hoá chất độc hại hoặc đồng mắc một số bệnh tự miễn khác. Do liên quan đến cơ chế tự miễn dịch nên bệnh vẫn có thể có nguy cơ tái phát ngay cả sau khi đã điều trị phục hồi sắc tố hoàn toàn.

Dấu hiệu khởi phát sớm nhất của bạch biến là sự xuất hiện của các dát màu trắng nhạt hoặc mất sắc tố hoàn toàn (trắng như phấn hoặc như giấy), có giới hạn rõ ràng với vùng da lành xung quanh. Vùng da bị tổn thương hoàn toàn mịn màng, không có vảy, không teo da, không đau và thường không ngứa.

Bác sỹ Hiền phân tích, để tránh nhầm lẫn với các bệnh về da thông thường, người dân cần lưu ý phân biệt với một số bệnh lý hoặc tình trạng da có giảm sắc tố như: bệnh giảm sắc tố bẩm sinh; bệnh lang ben các đám da giảm sắc tố thường có vảy mịn và ngứa khi ra mồ hôi; giảm sắc tố sau viêm: người bệnh thường có tiền sử tổn thương da trước và sắc tố sẽ tự phục hồi dần; bệnh phong vùng da giảm sắc tố sẽ bị mất hoặc giảm cảm giác (đau, nóng, lạnh); hoặc giảm sắc tố sau một số bệnh ung thư ở da như Mycosis fongoide…

Khi thấy có đốm trắng bất thường, người dân nên đến các cơ sở chuyên khoa da liễu để được thăm khám, soi đèn Wood, chụp chiếu hoặc sinh thiết da nhằm chẩn đoán chính xác, vì giảm mất sắc tố do các bệnh khác nhau sẽ có tiên lượng và hướng điều trị khác nhau./.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc thực hiện ca ghép tế bào gốc tạo máu đầu tiên Người bệnh được ghép tế bào gốc tạo máu là nữ, 59 tuổi, được chẩn đoán mắc đa u tủy xương typ IgG-Kappa, giai đoạn R-ISS I (giai đoạn nhẹ nhất của bệnh đa u tủy).

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