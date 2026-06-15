Ngộ độc sau khi ăn nấm rừng, một người tử vong

Chiều 15/6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, bệnh nhân Y. D (34 tuổi, xã D’Ran, Lâm Đồng) đã tử vong sáng cùng ngày dù đã được các y, bác sỹ tích cực điều trị ngộ độc nấm trong mấy ngày qua.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân D nhập viện chiều 13/6 với triệu chứng ngộ độc do ăn nấm rừng không rõ loại. Sau khi chẩn đoán, tiên lượng nặng, bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực-chống độc tiếp tục điều trị bằng các biện pháp như: dịch truyền bảo vệ tế bào gan, kháng sinh, thay huyết tương, lọc máu cấp cứu…

Tuy nhiên đến 7 giờ ngày 15/6, bệnh nhân hôn mê sâu, tiên lượng tử vong cao nên gia đình đã xin về lúc 8 giờ cùng ngày. Theo chẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, nguyên nhân bệnh nhân bệnh nhân D tử vong do ngộ độc nấm, biến chứng suy đa cơ quan (suy gan tối cấp, suy thận cấp).

Như phóng viên TTXVN đã thông tin, ngay từ đầu tháng 6, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã tiếp nhận nhiều người đến điều trị nghi do ngộ độc sau khi ăn nấm hái trong rừng thông.

Đây là thời điểm bắt đầu mùa mưa nên nấm rừng mọc rộ, người dân địa phương, du khách thường đi thu hái nấm về ăn theo thói quen; do đó rất dễ bị ngộ độc nếu nhầm lẫn.

Trước thực trạng trên, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã công văn có đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác phòng, chống ngộ độc do nấm độc trên địa bàn; đặc biệt là tổ chức tuyên truyền đến gia đình, thôn, tổ dân phố về phòng, chống ngộ độc do nấm; khuyến cáo người dân không thu hái, chế biến, sử dụng nấm mọc hoang dại, nấm lạ hoặc nấm nghi ngờ gây độc.

Các địa phương hướng dẫn người dân cách nhận biết, triệu chứng và biện pháp phòng ngừa ngộ độc một số loại nấm độc bằng nhiều hình thức phù hợp, thực hiện tuyên truyền bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống./.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn khi 1 người tử vong, 5 người cấp cứu vì ăn nấm rừng Trên địa bàn bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, ghi nhận 6 người nghi ngộ độc thực phẩm do ăn nấm rừng có trường hợp tử vong, các trường hợp còn lại đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.