Hơn 2,3 triệu dân Thành phố Hồ Chí Minh được lập dữ liệu sức khỏe điện tử

Tính đến ngày 15/6, nền tảng Sức khỏe cộng đồng của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã cập nhật dữ liệu sức khỏe của hơn 2,3 triệu người dân.

Đây là những dữ liệu nền tảng đầu tiên có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân Thành phố; tạo cơ sở để quản lý sức khỏe người dân liên tục theo vòng đời, hỗ trợ công tác dự phòng, phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe toàn dân trong tiến trình chuyển đổi số.

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong hơn 2,3 triệu người dân được cập nhật dữ liệu sức khỏe điện tử có gần 2,2 triệu hồ sơ là dữ liệu khám sức khỏe của học sinh và gần 131.000 hồ sơ là dữ liệu của người dân được khám sức khỏe từ ngày 1/1/2026 đến nay.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, Sở Y tế Thành phố đang phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố đẩy nhanh hoàn thiện Hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân và tích hợp trên Ứng dụng Công dân số. Trước mắt, toàn bộ kết quả khám sức khỏe định kỳ sẽ được cập nhật vào Hồ sơ sức khỏe điện tử để hình thành dữ liệu sức khỏe ban đầu cho mỗi người dân.

Trong giai đoạn tiếp theo, khi Kho dữ liệu của Ngành Y tế đi vào vận hành (dự kiến vào cuối năm 2026), việc kết nối và liên thông giữa Hồ sơ sức khỏe điện tử với Hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám, chữa bệnh sẽ được triển khai đồng bộ, từng bước hình thành bức tranh toàn diện về tình trạng sức khỏe của mỗi cá nhân trong suốt cuộc đời.

Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, việc xây dựng và liên thông dữ liệu này không chỉ giúp người dân dễ dàng theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe của bản thân trên môi trường số mà còn tạo nền tảng để các cơ sở y tế khai thác, cập nhật và sử dụng dữ liệu một cách liên tục, phục vụ chăm sóc sức khỏe chủ động, phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả điều trị, tăng cường y tế dự phòng, thúc đẩy quản trị ngành y tế dựa trên dữ liệu.

Về tiến độ triển khai Chương trình khám sức khỏe toàn dân, Sở Y tế đánh giá, nhiều địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động các lực lượng tại chỗ rà soát danh sách đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe, đồng thời linh hoạt bố trí địa điểm tổ chức khám và phối hợp chặt chẽ với trạm y tế, trung tâm y tế khu vực cùng các bệnh viện được phân công phụ trách địa bàn để triển khai hiệu quả hoạt động khám sức khỏe cho người dân.

Một số địa phương đạt số lượng người dân được khám sức khỏe cao: Xã An Nhơn Tây (9.419 người), xã Bà Điểm (7.653 người), phường Tân Tạo (3.548 người), xã Hiệp Phước (2.633 người), xã Thạnh An (2.452 người), xã Tân Nhựt (2.447 người), phường Tăng Nhơn Phú (2.333 người), xã Hưng Long (2.283 người) và xã Bắc Tân Uyên (2.189 người).

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Y tế cho rằng, vẫn còn một số địa phương chưa cập nhật đầy đủ số liệu lên phần mềm quản lý. Thực tế đối chiếu cho thấy, số lượng người dân đã được khám tại một số địa phương cao hơn số liệu đang ghi nhận trên hệ thống.

Việc chậm cập nhật dữ liệu không chỉ ảnh hưởng đến công tác theo dõi tiến độ thực hiện chương trình mà còn ảnh hưởng đến công tác xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân.

Sở Y tế đề nghị, Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu khẩn trương rà soát, đối chiếu số liệu thực tế với dữ liệu đã cập nhật trên hệ thống; tổ chức nhập đầy đủ, chính xác và kịp thời kết quả khám sức khỏe của người dân theo quy định.

Các địa phương tiếp tục hoàn thiện danh sách đối tượng khám, tăng cường truyền thông, vận động người dân tham gia khám sức khỏe; phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phân công phụ trách địa bàn đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao./.

Bảo đảm mỗi người dân đều có sổ sức khỏe điện tử với nhiều tiện ích Đây là nền tảng quan trọng để hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân thống nhất trên toàn quốc, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe người dân trong kỷ nguyên số.

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