Bảo đảm mỗi người dân đều có sổ sức khỏe điện tử với nhiều tiện ích

Đây là nền tảng quan trọng để hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân thống nhất trên toàn quốc, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe người dân trong kỷ nguyên số.

Để đẩy mạnh công tác đảm bảo mỗi người dân đều có một Sổ Sức khỏe điện tử nhằm dễ dàng theo dõi công tác khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 31/5/2026 về việc ban hành Hướng dẫn thu thập, cập nhật, kết nối liên thông dữ liệu khám sức khỏe và tạo lập, cập nhật Sổ Sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID.

Đây là nền tảng quan trọng để hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân thống nhất trên toàn quốc, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe người dân trong kỷ nguyên số.

Xây dựng hệ sinh thái dữ liệu sức khỏe chính xác, đồng bộ

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến năm 2025, Việt Nam có 97,65 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 95,16% dân số. Dân số Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 101,6 triệu người. Năm 2025 có 195,1 triệu lượt người khám chữa bệnh, tăng 11,5 triệu lượt (6,5%) so với năm 2024.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân, xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân và tạo lập sổ sức khỏe điện tử là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng được giao tại Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thứ trưởng Bộ Y tế phân tích, nếu khám sức khỏe định kỳ là nền tảng của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu thì dữ liệu sức khỏe chính là nền tảng của chuyển đổi số y tế. Dữ liệu sức khỏe cá nhân phải bảo đảm nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống," tạo nền tảng xây dựng hệ sinh thái dữ liệu y tế số đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân và thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế...

Đây cũng là một trong những nội dung nhằm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, mỗi lần người dân được khám sức khỏe đều tạo ra dữ liệu. Những dữ liệu này nếu được thu thập đầy đủ, chuẩn hóa, liên thông và khai thác hiệu quả sẽ hình thành Sổ Sức khỏe điện tử toàn diện cho mỗi người dân, đồng thời tạo nên nguồn dữ liệu lớn phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạch định chính sách, dự báo mô hình bệnh tật và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo Bộ Y tế, hiện nay, các hướng dẫn đã tương đối hoàn thiện nhưng Bộ Y tế vẫn cầu thị lắng nghe các ý kiến từ địa phương, cơ sở y tế để tiếp tục hoàn thiện quy trình triển khai. Mục tiêu là bảo đảm thuận lợi cho nhân viên y tế trong quá trình nhập liệu, hạn chế phát sinh thêm thủ tục hành chính, đồng thời xây dựng hệ sinh thái dữ liệu sức khỏe chính xác, đồng bộ và minh bạch.

Nhân viên y tế phường Việt Hưng hướng dẫn người dân đăng ký khám bằng thẻ CCCD. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Rà soát hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin

Trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 3 nền kinh tế có môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất ASEAN và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính ngày càng trở nên cấp thiết, nhất là về thể chế, dữ liệu và nền tảng hạ tầng.

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Y tế tiếp thu đầy đủ ý kiến của địa phương để tiếp tục hoàn thiện hệ thống và quy trình triển khai theo Quyết định số 1551/QĐ-BYT.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các đơn vị cung cấp phần mềm, đồng thời các đơn vị y tế cần thiết lập tổ thường trực để hỗ trợ, tiếp nhận và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Theo đó, một số nội dung thuộc về mẫu cập nhật thông tin khi kiểm tra sức khỏe được các đơn vị như Cục Phòng bệnh, Cục Bà mẹ và Trẻ em, Cục Quản lý khám chữa bệnh điều chỉnh theo hướng đơn giản, hiệu quả. Từ đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cần thu thập và cập nhật dữ liệu theo đúng quy chuẩn chuyên môn.

Hà Nội nâng cao chất lượng y tế cơ sở gắn với số hóa dữ liệu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đối với các địa phương, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành hoặc cập nhật kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ và xây dựng Sổ Sức khỏe điện tử trên địa bàn; tổ chức phổ biến, tập huấn các nội dung của Quyết định số 1551/QĐ-BYT đến tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý.

Các địa phương cũng cần rà soát hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý khám chữa bệnh và khả năng kết nối dữ liệu của các cơ sở y tế để xây dựng lộ trình triển khai phù hợp; tăng cường truyền thông tới người dân và phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế với lực lượng công an trong việc tổ chức khám sức khỏe, tạo lập và cập nhật Sổ Sức khỏe điện tử.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đồng thời yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, hạ tầng kỹ thuật và quy trình nghiệp vụ để thực hiện việc thu thập, cập nhật dữ liệu khám sức khỏe; bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, đúng cấu trúc, đúng chuẩn dữ liệu và đúng thời gian quy định.

Cần Thơ: Thí điểm khám sức khỏe miễn phí, lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân Cần Thơ tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và phụ nữ, đây là lần đầu tiên thành phố triển khai mô hình khám sức khỏe miễn phí gắn với sổ sức khỏe điện tử.

Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm mỗi người dân đều có Sổ Sức khỏe điện tử, được quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời và được tiếp cận các dịch vụ y tế ngày càng thuận tiện, chất lượng và hiệu quả hơn.

"Dữ liệu sức khỏe chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thu thập đầy đủ, kết nối liên thông và khai thác hiệu quả. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái y tế số hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ," Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh.

Sổ Sức khỏe điện tử giúp người dân tra cứu thông tin về những lần đi viện, được cập nhật, bổ sung mỗi lần đi khám. Dữ liệu tra cứu hiển thị theo từng năm, bao gồm nơi đến khám chữa bệnh, chẩn đoán, ngày vào và thời gian ra viện, thuốc đã điều trị, đơn kê, phẫu thuật hoặc thủ thuật thực hiện…

Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và liên thông về Cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc đợt khám./.

Hà Nội nâng cao chất lượng y tế cơ sở gắn với số hóa dữ liệu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)