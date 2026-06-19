Cuộc thi 'AI Thực chiến': Giải thưởng tiền tỷ cho giải pháp công nghệ sáng tạo

Ngày 19/6 tại Hà Nội, cuộc thi "AI Thực chiến 2026" chính thức được phát động, đánh dấu sự trở lại của sân chơi trí tuệ nhân tạo dành cho cộng đồng công nghệ Việt Nam.

Cuộc thi do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC) và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) phối hợp triển khai trong bối cảnh cả nước đang thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đẩy mạnh các chính sách phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xác định trí tuệ nhân tạo là một trong những công nghệ chiến lược của quốc gia.

Sau mùa đầu tiên thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng công nghệ với hơn 10 triệu lượt theo dõi trực tiếp trên các kênh truyền hình và hàng triệu lượt tương tác trên nền tảng số, “AI Thực chiến 2026” được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành sân chơi quy mô lớn dành cho các tài năng AI trên cả nước.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam cho biết “AI Thực chiến 2026” sẽ được mở rộng phạm vi, tập trung ứng dụng AI để giải quyết bài toán thật trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và phát triển xã hội.

“Chúng tôi sẽ đổi mới cách thức thể hiện để chương trình truyền hình tiếp cận tốt hơn, gần gũi hơn góp phần nâng cao dân trí. Đồng thời, hệ thống các mentor (người hướng dẫn) sẽ được tăng cường để đồng hành huấn luyện thí sinh, giúp các em phát triển những sản phẩm AI nhân văn, vì cộng đồng," ông Đỗ Đức Hoàng nói.

Điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay là chương trình được thiết kế theo hình thức gameshow truyền hình với nhiều vòng thi có độ khó tăng dần. Mỗi đội thi gồm tối đa 3 thành viên, trải qua các thử thách từ kiến thức nền tảng đến khả năng ứng dụng AI vào thực tế.

Bên cạnh đó, đổi mới của mùa 2 là việc tăng cường các hoạt động đào tạo, huấn luyện chuyên sâu dành cho thí sinh trước và trong quá trình thi đấu. Các đội tham gia sẽ được hướng dẫn bởi các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm nâng cao kỹ năng thực hành, giải quyết những bài toán thực tiễn bằng công nghệ AI.

Ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Một trong những trọng tâm của “AI Thực chiến 2026" là nâng cao nhận thức về dữ liệu sạch và phát triển AI vì cộng đồng. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia sẽ hỗ trợ các nguồn dữ liệu chuyên sâu phục vụ thi đấu, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về an ninh, an toàn dữ liệu.

Theo kế hoạch, vòng sơ loại sẽ diễn ra trong tháng 7/2026. Vòng chung khảo được tổ chức vào tháng 8, tiếp theo là vòng bán kết từ tháng 9 đến tháng 10. Chung kết diễn ra trong hai tháng cuối năm 2026 và gala trao giải dự kiến được truyền hình trực tiếp vào tháng 1/2027.

Năm nay, giải thưởng cao nhất của cuộc thi gồm 1 tỷ đồng tiền mặt cùng học bổng hoặc khoản đầu tư trị giá 1 triệu USD. Ngoài ra còn có một Giải Nhì, hai Giải Ba và nhiều giải phụ dành cho các hạng mục như ứng dụng dữ liệu xuất sắc, start-up AI tiềm năng, ý tưởng nổi bật hay ứng dụng AI sáng tạo.

Ban Tổ chức cho biết tất cả sản phẩm tham gia đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, bảo mật dữ liệu cá nhân, không xâm phạm lợi ích quốc gia và bảo đảm các tiêu chuẩn đạo đức trong phát triển trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là một trong những yêu cầu quan trọng nhằm hướng tới việc xây dựng các giải pháp AI phục vụ cộng đồng và phát triển bền vững./.

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