Định vị thương hiệu thời số hóa: Lợi thế từ dữ liệu và AI

Việc xây dựng và khẳng định thương hiệu trong bối cảnh kinh tế số hiện nay không còn là "sân chơi" độc quyền của những tập đoàn sở hữu ngân sách khổng lồ.

Bằng việc tiếp cận linh hoạt các định dạng nội dung mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống phân tích dữ liệu chuyên sâu, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước kiến tạo lợi thế cạnh tranh với một mức chi phí được tối ưu hóa tối đa.

Dịch chuyển sang nội dung số và cá nhân hóa

Thực tế thị trường đang ghi nhận sự dịch chuyển ngân sách truyền thông mạnh mẽ từ các kênh truyền thống sang nền tảng số. Nền tảng của xu hướng này được minh chứng rõ nét qua số liệu từ Bản tin Datareportal (do Kepios Pte. Ltd - công ty tư vấn chiến lược độc lập có trụ sở tại Singapore, chuyên nghiên cứu về hành vi kỹ thuật số và xu hướng số của người dùng trên toàn cầu).

Báo cáo về Chiến lược Số hóa 2026 của Việt Nam đã chỉ ra rằng các mạng xã hội không chỉ đơn thuần là không gian giải trí mà đã trở thành điểm chạm thương mại chủ lực; trong đó, định dạng video ngắn trên TikTok, Facebook Reels và YouTube Shorts đang chiếm ưu thế tuyệt đối về thời lượng tiêu thụ của người dùng nội địa.

Không dừng lại ở việc gia tăng độ phủ sóng, cốt lõi của cuộc đua thương hiệu số hiện nay nằm ở khả năng "cá nhân hóa." Chuyên đề phân tích "Xu hướng Tiếp thị Số" của Trường đại học Chính trị, Kinh tế và Quan hệ Quốc tế IE, nhấn mạnh tiếp thị dựa trên dữ liệu đang định hình lại toàn bộ cấu trúc của ngành truyền thông.

Việc ứng dụng dữ liệu để phác họa chi tiết chân dung người dùng giúp các thương hiệu phân phối đúng thông điệp đến đúng tệp khách hàng tiềm năng, từ đó gia tăng tỷ lệ tương tác và chuyển đổi đơn hàng hiệu quả hơn hẳn phương pháp quảng cáo đại trà.

Dưới góc nhìn công nghệ, các chuyên gia nghiên cứu cho rằng, sự "phẳng hóa" của môi trường số đang tạo ra bệ phóng thuận lợi cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ. Nếu trước đây, việc sản xuất nội dung đa phương tiện đòi hỏi một đội ngũ chuyên trách cồng kềnh, thì nay, sự can thiệp của AI đang giúp tinh gọn toàn bộ quy trình.

Làm rõ hơn về xu hướng này, bà Đậu Thúy Hà, đại diện Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn (Công ty cổ phần Tư vấn Quản lý OCD) phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang tái định hình năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Các nghiên cứu thị trường của OCD cho thấy, AI hiện đóng vai trò như một trợ lý đắc lực từ khâu nghiên cứu xu hướng, tự động lên kịch bản đến xử lý hậu kỳ. Những thương hiệu biết cách khai thác dữ liệu để tạo ra các điểm chạm truyền thông liên tục qua video ngắn có khả năng giữ chân người dùng lâu gấp ba lần. Đặc biệt, công nghệ cung cấp khả năng đo lường hiệu suất theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp liên tục tinh chỉnh thông điệp để không lãng phí ngân sách.

Chia sẻ từ góc độ thực tiễn của đơn vị trực tiếp vận hành các chiến dịch truyền thông quảng cáo trên môi trường số, bà Bùi Quỳnh Trang, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Truyền thông Hừng Đông (Hà Nội) cho biết sân chơi mạng xã hội giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa; thậm chí siêu nhỏ cạnh tranh sòng phẳng hơn.

Thay vì sản xuất những TVC quảng cáo đắt đỏ, đơn vị ứng dụng AI để xây dựng kịch bản dạng phim tài liệu ngắn, truyền tải chiều sâu và câu chuyện chân thực của thương hiệu. Đặc biệt, trước khi tiến hành hoạch định chiến lược, doanh nghiệp bắt buộc phải có một báo cáo đánh giá hiện trạng chi tiết. Việc đánh giá đúng thực tế đã giúp doanh nghiệp linh hoạt điều chỉnh các gói dịch vụ truyền thông, thậm chí kéo giảm chi phí xuống mức 10 triệu đồng/tháng trong giai đoạn thử nghiệm để đối tác vừa tối ưu được dòng tiền, vừa bảo đảm độ phủ thương hiệu hiệu quả.

Lan tỏa từ khu vực công đến tư

Đáng chú ý, tính ưu việt của việc truyền thông qua nền tảng số và cá nhân hóa dữ liệu không chỉ hấp dẫn khu vực kinh tế tư nhân mà còn được các cơ quan quản lý Nhà nước ứng dụng hiệu quả trong việc lan tỏa các thông điệp vĩ mô.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX) thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho biết đơn vị đang định hướng trở thành tổ chức tiên phong cung cấp các giải pháp toàn diện từ tư vấn, đào tạo, nghiên cứu thị trường đến triển khai hạ tầng công nghệ. Mục tiêu trọng tâm là góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực thương mại điện tử và kinh tế số tại Việt Nam.

Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực thương mại điện tử và kinh tế số. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Đánh giá về tầm quan trọng của việc liên kết các nguồn lực, ông Tuấn nhấn mạnh, sự hợp tác giữa trung tâm với các đơn vị công nghệ sẽ góp phần tạo nên sức mạnh cộng hưởng giữa năng lực hoạch định, quản lý chính sách của cơ quan Nhà nước và các giải pháp tiên tiến từ phía doanh nghiệp. Điều này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp trong cuộc đua định vị thương hiệu, mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ sinh thái thương mại điện tử Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Định vị vai trò quan trọng của môi trường số đối với hệ sinh thái doanh nghiệp, ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng, Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, nhận định, công nghệ và các nền tảng mạng xã hội chính là công cụ hữu hiệu nhất giúp doanh nghiệp khởi nghiệp san lấp khoảng cách về vốn với các tập đoàn lớn. Khả năng ứng dụng linh hoạt các công cụ số với chi phí thấp chính là chìa khóa để họ trực tiếp tiếp cận khách hàng, khẳng định giá trị thương hiệu một cách nhanh chóng.

Có thể thấy, cuộc đua định vị thương hiệu trên môi trường mạng không đơn thuần là sự cạnh tranh về quy mô tài chính, mà nằm ở năng lực làm chủ công nghệ và thấu hiểu dữ liệu.

Việc tận dụng linh hoạt TikTok, YouTube, Facebook cùng các công cụ AI đang cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp một lộ trình phát triển tối ưu. Dù vậy, công nghệ luôn chỉ là phương tiện; sự minh bạch, tính chân thực trong thông điệp và chất lượng cốt lõi của sản phẩm mới là bệ đỡ vững chắc nhất để thương hiệu tồn tại và vươn xa trong kỷ nguyên kinh tế số./.

Để thương hiệu Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường khu vực và toàn cầu Những chính sách mới được ban hành không chỉ tạo thêm động lực cho kinh tế tư nhân phát triển mà còn mở ra cơ hội để các thương hiệu Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường khu vực và toàn cầu.