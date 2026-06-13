Anh hùng Lao động Thái Hương: Tăng trưởng hai con số phải bắt đầu từ con người và sức khỏe

Sáng nay 13/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng ứng Phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030” do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát động, Anh hùng Lao động Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, thay mặt cộng đồng doanh nghiệp tư nhân phát biểu với thông điệp xuyên suốt: tăng trưởng kinh tế phải được xây dựng trên nền tảng sức khỏe và tầm vóc con người Việt Nam.

Lễ phát động được Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và đông đảo đại diện cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước. Sự kiện nhằm triển khai các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, đổi mới sáng tạo và quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Mở đầu bài phát biểu, Anh hùng Lao động Thái Hương khẳng định bà đến với hội nghị không chỉ mang theo quyết tâm bứt phá các chỉ số của khối doanh nghiệp tư nhân mà còn mang theo “lời cam kết hành động của một doanh nghiệp trong ngành thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng, vì tầm vóc Việt.”

“Mục tiêu tối thượng là cuộc sống ấm no, tinh thần và sức khỏe của nhân dân”

Theo bà Thái Hương, cộng đồng doanh nghiệp đang được truyền ngọn lửa niềm tin mạnh mẽ từ thông điệp mang tính lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về “kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” cũng như định hướng chiến lược của Đại hội XIV của Đảng.

Nhắc lại chỉ đạo của người đứng đầu Đảng và Nhà nước về việc “đột phá mạnh mẽ hơn về thể chế phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm,” bà cho rằng điều sâu sắc hơn cả chính là tư tưởng xuyên suốt: Mục tiêu tối thượng của sự phát triển kinh tế phải là cuộc sống ấm no, tinh thần và sức khỏe của nhân dân.

“Tăng trưởng hai con số là mục tiêu chiến lược và được xây dựng trên một nền tảng thể chất bền vững của giống nòi. Khát vọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chính là động lực để Tập đoàn TH nhận thức rõ: muốn vươn mình, dân tộc đó trước hết phải khỏe mạnh!” - bà nói.

Bày tỏ niềm tin vào chương trình hành động vĩ mô và tư duy nhân văn của Chính phủ, Nhà sáng lập TH cho rằng những cam kết mạnh mẽ trong việc tháo gỡ triệt để rào cản tài chính, khơi thông dòng vốn tín dụng và thúc đẩy tăng trưởng xanh chính là chiếc “la bàn” định hình bệ phóng vững chắc cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, bà đánh giá Quyết định số 973/QĐ-TTg về Chương trình Sức khỏe học đường mới ban hành là một quyết sách chiến lược, thể hiện tầm nhìn sâu sắc của Chính phủ đối với tương lai đất nước, đồng thời là “điểm tựa lớn nhất để khối kinh tế tư nhân dốc lòng phụng sự.”

Từ nhiều năm nay, vấn đề dinh dưỡng học đường cũng là một trong những trăn trở lớn của Anh hùng Lao động Thái Hương. Bà nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng Luật Dinh dưỡng học đường nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt từ gốc rễ. Theo bà, nếu tăng trưởng hai con số là mục tiêu của nền kinh tế thì một thế hệ khỏe mạnh, phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần chính là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu đó.

Chính vì vậy, trong bài phát biểu tại lễ phát động, khi nhắc đến Chương trình Sức khỏe học đường, bà Thái Hương xem đây là một điểm tựa quan trọng để khối kinh tế tư nhân tiếp tục đồng hành cùng Nhà nước trong hành trình chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước.

Từ nhiều năm nay, vấn đề dinh dưỡng học đường là một trong những trăn trở lớn của Anh hùng Lao động Thái Hương.

Cuộc cách mạng sữa tươi sạch và sứ mệnh phụng sự bằng cả trái tim và tấm lòng người mẹ

Từ câu chuyện tăng trưởng và sức khỏe quốc gia, bà Thái Hương nhắc lại hành trình khởi nguồn của TH.

Theo bà, Tập đoàn TH bắt đầu hành trình của mình từ một sự cố không mong muốn là vụ sữa nhiễm melamine gây nguy cơ chảy máu thận trẻ em tại Trung Quốc. Khi đó, Việt Nam chỉ có khoảng 8% sữa tươi, còn tới 92% là nhập sữa bột về pha lại.

“Trong bối cảnh đó, chúng tôi nỗ lực không phải để tối đa hóa lợi nhuận trước mắt mà để tạo dựng và dẫn dắt một cuộc cách mạng sữa tươi sạch tại Việt Nam,” bà chia sẻ.

Động lực của hành trình ấy, theo bà, xuất phát từ một triết lý mà TH luôn theo đuổi: “Việt Nam đủ điều kiện để làm một bếp ăn tử tế cho thế giới, nhưng trước hết chúng ta hãy làm một người nội trợ tử tế cho người Việt và làm một ly sữa tươi sạch bằng cả trái tim và tấm lòng của một người mẹ.” Đến nay, hành trình của TH đã từng bước đơm hoa kết trái. Tỷ lệ sữa tươi đã đạt 60% tổng lượng sữa nước tiêu thụ trên thị trường.

Với tinh thần phụng sự không ngừng nghỉ, TH đã không dừng lại ở việc sản xuất thương mại mà còn phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cùng các chuyên gia dinh dưỡng độc lập hàng đầu trong và ngoài nước để triển khai thành công ly sữa học đường, rồi đến “Mô hình điểm bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên” tại 10 tỉnh, thành phố đại diện cho 5 vùng sinh thái lớn trên cả nước.

Trong hơn một thập kỷ qua, TH đã xây dựng và vận hành theo chiến lược: “trí tuệ Việt + tài nguyên thiên nhiên Việt + công nghệ đầu cuối của thế giới”, từ AI, blockchain đến chuyển đổi số, nhằm tạo ra những sản phẩm đạt năng suất lao động cao, chi phí giá thành hợp lý, chất lượng đạt chuẩn quốc tế ngay trên đồng đất Việt Nam.

Theo bà Thái Hương, con đường đó luôn được kế thừa và phát triển theo định hướng tăng trưởng xanh, triển khai các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn trên nền tảng phát triển bền vững. TH liên tục đạt tăng trưởng hai con số trong hơn một thập kỷ qua.

“Vì vậy, chúng tôi luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các tổ chức quốc tế ghi nhận và vinh danh bằng các danh hiệu và giải thưởng cao quý,” bà nói.

TH triển khai các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn trên nền tảng phát triển bền vững.

Những ghi nhận ấy tiếp tục được nối dài trong thời gian gần đây. Cuối năm 2025, TH vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu tập thể Anh hùng Lao động vì những đóng góp nổi bật trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Cũng trong năm 2025, Anh hùng Lao động Thái Hương được Tổng thống Vladimir Putin trực tiếp trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Liên bang Nga, vì những đóng góp nổi bật trong việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác Việt-Nga.

Doanh nghiệp tư nhân cam kết đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng hai con số

Khép lại bài phát biểu, Anh hùng Lao động Thái Hương nhìn nhận tăng trưởng hai con số là một áp lực khổng lồ nhưng cũng là mệnh lệnh bứt phá đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhìn thẳng vào thực tiễn và dùng sự thích ứng linh hoạt để biến nội lực thành động lực phát triển.

“Cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, khối kinh tế tư nhân sẽ thực sự đóng vai trò động lực quan trọng cùng khối doanh nghiệp Nhà nước tạo thành “hai cánh chim” mạnh mẽ cùng với sức mạnh chung sức đồng lòng của toàn xã hội để đưa đất nước bứt phá; và cũng cam kết đồng hành, dốc toàn lực để không chỉ đưa kinh tế bứt phá hai con số, mà còn xây dựng một thế hệ người Việt mới mạnh mẽ về thể chất, vững vàng về tinh thần, sẵn sàng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, giàu có và văn minh,” bà khẳng định./.

Diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và được kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trên cả nước, lễ phát động Phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030” là sự kiện quan trọng nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Buổi lễ phát đi thông điệp về quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng đồng thời khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.