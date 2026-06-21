Mỹ phạt Bosch 36 triệu USD vì vi phạm lệnh trừng phạt Huawei

Bộ Thương mại Mỹ đã phạt tập đoàn công nghệ Bosch của Đức 36 triệu USD do vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu khi cung cấp linh kiện và phần mềm cho tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc.

Theo thông báo của Bộ Thương mại Mỹ, Bosch đã chấp thuận nộp khoản tiền phạt 36 triệu USD để dàn xếp vụ việc.

Cơ quan chức năng Mỹ xác định rằng trong giai đoạn 2020-2024, hai công ty con của Bosch ở nước ngoài đã thực hiện hơn 100 chuyến hàng cung cấp cảm biến và phần mềm dùng cho điện thoại di động, với tổng giá trị trên 70 triệu USD, cho Huawei mà không có giấy phép cần thiết.

Do Huawei nằm trong Danh sách Thực thể của Mỹ, mọi hoạt động xuất khẩu sản phẩm có sử dụng công nghệ Mỹ cho tập đoàn này đều phải được Washington phê duyệt trước.

Bosch cho biết các vi phạm trên xảy ra ngoài ý muốn. Bộ Tư pháp Mỹ đã quyết định đình chỉ điều tra và không truy tố hình sự sau khi tập đoàn này chủ động khai báo các sai phạm.

Phát biểu về vụ việc, Trợ lý Bộ trưởng tư pháp Mỹ phụ trách An ninh Quốc gia John A. Eisenberg cho rằng quyết định trên cho thấy lợi ích của việc doanh nghiệp kịp thời tự báo cáo các vi phạm tiềm ẩn và hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Ngoài khoản phạt hành chính, Bosch cũng đồng ý nộp lại toàn bộ số lợi nhuận thu được từ các giao dịch với Huawei cho Bộ Tư pháp Mỹ. Khoản tiền này sẽ được khấu trừ vào thỏa thuận dàn xếp chung với Bộ Thương mại.

Bosch, tập đoàn công nghệ đạt doanh thu khoảng 90 tỷ USD trong năm 2024, cho biết đã rà soát và điều chỉnh các quy trình giám sát tuân thủ nội bộ nhằm ngăn ngừa nguy cơ tái diễn những vi phạm tương tự trong tương lai./.

Trung Quốc phản đối Mỹ mở rộng danh sách doanh nghiệp bị hạn chế Trung Quốc phản đối động thái mới của Mỹ đưa thêm nhiều tập đoàn công nghệ và công nghiệp lớn của nước này vào danh sách hạn chế, cho rằng Washington đang lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia.