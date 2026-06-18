Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng cơ hội tham gia chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 15-19/6 tại Paris, Triển lãm Quốc phòng và An ninh Eurosatory 2026 đã quy tụ hơn 300 đoàn chính thức đến từ gần 100 quốc gia cùng gần 2.000 doanh nghiệp quốc phòng và an ninh của hơn 60 nước.

Là một trong những triển lãm quốc phòng lục quân lớn nhất thế giới, Eurosatory được xem là nơi giới thiệu những xu hướng công nghệ mới nhất trong các lĩnh vực thiết bị bay không người lái, trí tuệ nhân tạo (AI), tác chiến điện tử, robot quân sự và các giải pháp phục vụ an ninh-quốc phòng hiện đại.

Trong số các doanh nghiệp tham gia triển lãm năm nay có Công ty Cổ phần Gremsy, doanh nghiệp công nghệ duy nhất của Việt Nam trực tiếp trưng bày sản phẩm tại sự kiện.

Sự hiện diện của Gremsy tại Eurosatory 2026 không chỉ đánh dấu bước tiến mới của một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trên thị trường quốc tế mà còn cho thấy khả năng tham gia ngày càng sâu của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp, ông Trần Quốc Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gremsy, cho biết doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất các hệ thống camera, thiết bị chống rung (gimbal) và thiết bị chuyên dụng (payload) tích hợp trên thiết bị bay không người lái (UAV).

Các sản phẩm của công ty hiện được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như giám sát an ninh, bảo đảm an toàn công cộng, khảo sát điện Mặt Trời, kiểm tra hệ thống truyền tải điện và các ứng dụng công nghiệp khác.

Theo ông Trần Quốc Vinh, đây là lần đầu tiên Gremsy tham dự Triển lãm Eurosatory. Thông qua sự kiện này, doanh nghiệp mong muốn giới thiệu tới khách hàng quốc tế những sản phẩm công nghệ do đội ngũ kỹ sư Việt Nam nghiên cứu và phát triển.

Sau 15 năm hoạt động trong lĩnh vực quang điện tử và thiết bị quan sát, Gremsy đã xây dựng được mạng lưới khách hàng tại nhiều quốc gia, trong đó có Pháp, nhiều nước châu Âu và đặc biệt là thị trường Mỹ.

Ông Trần Quốc Vinh cho rằng việc tham gia Eurosatory không chỉ nhằm quảng bá sản phẩm mà còn là cơ hội để khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam.

Theo ông, các kỹ sư Việt Nam hoàn toàn có khả năng nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ có hàm lượng kỹ thuật cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng và công nghiệp.

Trong khuôn khổ triển lãm, gian hàng của Gremsy đã đón nhiều đoàn khách quốc tế, doanh nghiệp công nghệ và đại diện các cơ quan quốc phòng đến tìm hiểu sản phẩm.

Các giải pháp camera, gimbal và hệ thống quan sát do doanh nghiệp Việt Nam phát triển nhận được sự quan tâm của khách tham quan nhờ khả năng tích hợp trên nhiều nền tảng UAV phục vụ cả mục đích dân sự lẫn quốc phòng.

Sự hiện diện của Gremsy tại Eurosatory 2026 phản ánh xu hướng ngày càng gắn kết giữa đối ngoại quốc phòng với phát triển công nghiệp quốc phòng và công nghiệp công nghệ cao.

Đây cũng là dịp để quảng bá năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam, mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế và từng bước khẳng định vị thế của công nghệ Việt Nam trên thị trường toàn cầu./.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Triển lãm Eurosatory 2026 Việc tham dự Triển lãm Eurosatory 2026 tại Pháp giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ quốc phòng tiên tiến, mở rộng hợp tác và quảng bá hình ảnh nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, tự chủ.