Tăng cường hợp tác giữa địa phương Việt Nam với các doanh nghiệp Thái Lan

Trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan lên tầm cao mới, ngày 17/6, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Tập đoàn WHA - một trong những tập đoàn phát triển hạ tầng công nghiệp hàng đầu của Thái Lan - đã tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu tỉnh Thanh Hóa với các nhà đầu tư, doanh nghiệp Thái Lan.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của tỉnh Thanh Hóa trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhấn mạnh buổi tọa đàm được tổ chức rất đúng thời điểm, trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và quan hệ hợp tác song phương đang phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử.

Đặc biệt, các chuyến thăm lẫn nhau chỉ trong vòng 10 ngày mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Thái Lan và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân tới Việt Nam là điều hiếm thấy trong thực tiễn ngoại giao, khẳng định mối quan hệ gần gũi, hợp tác chặt chẽ và tin cậy cao giữa hai nước.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết Thái Lan tiếp tục là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Hai nước đã tiến sát tới mục tiêu 25 tỷ USD trong kim ngạch thương mại song phương và đang hướng tới mục tiêu cao hơn nữa. Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh cam kết của Việt Nam tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, an toàn và thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Thái Lan. Việc các nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam luôn sẵn sàng tiếp xúc, lắng nghe các doanh nghiệp Thái Lan là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực đó.

Đánh giá cao những lợi thế vượt trội của tỉnh Thanh Hóa về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông - logistics đồng bộ và hệ sinh thái công nghiệp năng động, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh vùng đất “địa linh nhân kiệt” này chính là điểm đến rất hứa hẹn cho các nhà đầu tư Thái Lan trong bối cảnh hai nước đẩy mạnh hợp tác sâu rộng, thúc đẩy “Sáng kiến 3 kết nối,” chia sẻ mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tọa đàm. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Theo chia sẻ của ông Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Thái Lan là thị trường xuất khẩu quan trọng của tỉnh với kim ngạch hơn 12 triệu USD trong 5 tháng đầu năm 2026. Một số tập đoàn lớn của Thái Lan như WHA, Charoen Pokphand (C.P. Group)… đang mở rộng hiện diện tại Thanh Hóa.

Ông Mai Xuân Liêm cho rằng tiềm năng hợp tác giữa Thanh Hóa và các đối tác Thái Lan vẫn còn rất lớn, mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như phát triển hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng, logistics và dịch vụ cảng biển gắn với Khu kinh tế Nghi Sơn; Thúc đẩy hợp tác thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu thông qua các hệ thống phân phối và nền tảng thương mại hiện đại; Tăng cường hợp tác du lịch, phát triển các sản phẩm phù hợp với thị trường khách Thái Lan và đẩy mạnh kết nối tour, tuyến; Hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, phát triển giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao, chế biến sâu và xây dựng các mô hình nông nghiệp xanh, bền vững.

Với phương châm “Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh Thanh Hóa,” ông Mai Xuân Liêm khẳng định tỉnh Thanh Hóa luôn chào đón và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Thái Lan đến nghiên cứu, hợp tác và đầu tư lâu dài tại Thanh Hóa.

Trong khuôn khổ cuộc tọa đàm, các đại biểu đã lắng nghe ý kiến của ông Nguyễn Minh Hải - đại diện cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa - đề xuất một số lĩnh vực ưu tiên hợp tác và kết nối đầu tư giữa doanh nghiệp hai bên.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Voratat Tantimongkolsuk, Phó Tổng thư ký Phòng Thương mại Thái Lan (TCC), bày tỏ ấn tượng với những chia sẻ của đại diện chính quyền và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tại buổi tọa đàm, cho rằng dù tỉnh Thanh Hóa mới xây dựng cơ sở hạ tầng trong vài năm qua nhưng đã cho thấy sự sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo.

Ông cũng cho rằng nhiều công ty Thái Lan có lợi thế về những lĩnh vực mà Thanh Hóa đang quan tâm như dệt may, nông nghiệp, chế biến thực phẩm.

Với tư cách là Phó Tổng thư ký TCC, ông Voratat muốn truyền đạt thông tin này đến các thành viên để họ có thể tìm hiểu cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh Thanh Hóa nhằm hiện thực hóa các ngành mục tiêu./.

Thái Lan thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đạt được với Việt Nam Thái Lan đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam qua các lĩnh vực thương mại, đầu tư, bảo tồn và giao lưu nhân dân sau chuyến thăm của Thủ tướng Anutin.

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