350 đại diện Hoa Kỳ tham dự Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026

Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham) sẽ đưa 350 đại biểu từ Hoa Kỳ tham dự Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026, trong đó có các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và chuyên gia tài chính.

Theo ông Chris Valoon, Chủ tịch Chi nhánh Đà Nẵng - Amcham, đặc biệt trong sự kiện này, 35 chuyên gia quốc tế có năng lực và kỹ năng chuyên môn cao sẽ trao đổi về các chính sách tài chính toàn cầu và bài học kinh nghiệm từ các nền tài chính lớn trên thế giới, cũng như sẽ thảo luận sâu về cách thức xây dựng Trung tâm tài chính và huy động vốn đầu tư vào thành phố Đà Nẵng nhanh nhất.

Dự kiến được tổ chức giữa tháng 7 tới, Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều hoạt động kết nối với sự tham gia của hàng nghìn đại biểu trong nước và quốc tế, cập nhật xu hướng toàn cầu và khám phá cơ hội đầu tư.

Sự kiện mang đến diễn đàn đối thoại chính sách chuyên sâu, chia sẻ kinh nghiệm về khung pháp lý, cơ chế sandbox, tài chính số và đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường kết nối với các đối tác chiến lược, góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến mới của công nghệ và tài chính trong khu vực.

Đây cũng là nền tảng thúc đẩy hợp tác dài hạn và xây dựng hệ sinh thái kết nối, xúc tiến đầu tư năng động, có tầm ảnh hưởng. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN) kỳ vọng, sự kiện sẽ từng bước trở thành một diễn đàn thường niên uy tín, nơi kết nối các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế để chia sẻ ý tưởng, thúc đẩy hợp tác và tạo ra những cơ hội phát triển mới. Đối với Đà Nẵng, thành công của sự kiện sẽ được đo bằng những kết nối, dự án và giá trị thực tiễn được hình thành.

Ông Hồ Kỳ Minh mong muốn mời gọi các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng đổi mới sáng tạo sẽ đẩy mạnh hợp tác và đồng hành với sự phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026, nhiều sự kiện quan trọng sẽ diễn ra như: Hội nghị Đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề “Tăng trưởng mới-Đổi mới sáng tạo-Thành phố toàn cầu”; Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026; Hội thảo “Đẩy mạnh gắn kết ba nhà: Nhà nước-Đại học-Doanh nghiệp”; Hội thảo “Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026”; các chương trình kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư, ký kết hợp tác…

Đà Nẵng đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới từ các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương, như việc triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, cùng định hướng phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Vừa qua Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã thông qua 7 Nghị quyết riêng cho lĩnh vực công nghiệp chiến lược, trong đó có những chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ hạ tầng và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hiện thành phố đã có 7 doanh nghiệp khởi nghiệp chuyên về vi mạch và trên 20 doanh nghiệp ngành công nghiệp bán dẫn.../.

Đà Nẵng công bố Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ 2026 Quy tụ hàng trăm chuyên gia thảo luận về cơ chế thử nghiệm "Sandbox", tài chính số và vi mạch bán dẫn. Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ 2026 hiện thực hoá khát vọng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng.

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