Hà Nội: Kinh tế đêm thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa

Ngày 15/6, tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết Quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh sản phẩm, dịch vụ được tổ chức và vận hành trong thời gian ban đêm, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, khung thời gian hoạt động của khu, tuyến, điểm kinh tế đêm có phương án tổ chức, hoạt động kinh tế đêm phù hợp với đặc điểm từng khu, tuyến, điểm và mục tiêu hoạt động.

Cụ thể, khung thời gian từ 18-22 giờ áp dụng rộng rãi cho các hoạt động kinh tế đêm tại các khu, tuyến, điểm kinh tế đêm. Khung thời gian từ 22-2 giờ áp dụng đối với khu phát triển thương mại, văn hóa và một số các khu, tuyến, điểm kinh tế đêm có đầy đủ điều kiện hoạt động được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh lựa chọn loại hình dịch vụ phù hợp, có giấy phép, bảo đảm phương án kiểm soát tiếng ồn, vệ sinh môi trường, ánh sáng, an ninh, trật tự theo quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

Biểu diễn vũ đạo tại phố đi bộ Hồ Gươm. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Khung thời gian từ 22-6 giờ được xem xét áp dụng có giới hạn, chọn lọc tại một số khu vực, tuyến, điểm kinh tế đêm tách biệt, có các hoạt động đặc thù, được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đáp ứng tiêu chuẩn chặt chẽ về hạ tầng, an ninh, trật tự, quản lý đô thị.

Cơ chế linh hoạt kéo dài thời gian hoạt động tại các khu, tuyến, điểm kinh tế đêm khi có các hoạt động, sự kiện cụ thể được cơ quan có thẩm quyền cho phép và có giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng quy định về ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động như các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật (hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, trưng bày; điện ảnh; trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, văn hóa truyền thống…) được tổ chức tại các không gian công cộng, tuyến phố đi bộ, không gian di sản văn hóa, triển lãm, nhà hát, rạp hát, rạp chiếu phim, các thiết chế văn hóa, các địa điểm của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đêm.

Hà Nội khuyến khích các hoạt động lĩnh vực công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo, nghệ thuật đương đại, liên ngành, các hoạt động ứng dụng công nghệ, thiết kế sáng tạo dựa trên nguồn lực văn hóa trong hoạt động kinh tế đêm.

Các hoạt động du lịch và dịch vụ du lịch gồm tham quan du lịch ban đêm, các tour tuyến du lịch đêm, du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm, dịch vụ hướng dẫn du lịch; các dịch vụ phục vụ khách du lịch...

Du khách thưởng thức ẩm thực đêm trên phố Tạ Hiện. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Nghị quyết nêu rõ mô hình tổ chức và hồ sơ công nhận khu, tuyến, điểm kinh tế đêm. Cụ thể, khu, tuyến, điểm kinh tế đêm được tổ chức dưới một trong các hình thức sau đây:

Do cơ quan nhà nước trực tiếp quản lý; do đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý di tích, doanh nghiệp, tổ chức quản lý, khai thác; do nhiều chủ thể phối hợp quản lý, vận hành theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Khu, tuyến, điểm kinh tế đêm được công nhận theo một trong hai hình thức gồm:

Công nhận hoạt động chính thức đối với khu, tuyến đã đáp ứng đầy đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, xác định rõ được phân vùng theo quy định, có phương án vận hành và mô hình quản lý và bảo đảm trên 50% cư dân của mỗi phân vùng đồng ý tổ chức; đối với điểm kinh tế đêm khi đã đáp ứng đầy đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, có phương án vận hành và mô hình quản lý.

Sáng cùng ngày (15/6), các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với di tích; khu vực có giá trị văn hóa, lịch sử; công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện Điểm a, Khoản 1, Điều 15 Luật Thủ đô).

Theo đó, thành phố khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, tài trợ, viện trợ, đồng hành cùng nhà nước trong hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa. Hà Nội khuyến khích phát triển các mô hình khai thác và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với giáo dục, du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa, không gian sáng tạo và các hoạt động phù hợp với đặc điểm của từng loại hình di sản văn hóa.

Thành phố khuyến khích áp dụng phương thức đối tác công tư (PPP) và các hình thức hợp tác hợp pháp khác để huy động nguồn lực xã hội tham gia bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa.../.

Hà Nội phát triển 6-8 khu kinh tế đêm trọng điểm, hấp dẫn du khách quốc tế Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2035 hình thành 6-8 khu kinh tế đêm trọng điểm và 15-20 không gian, tuyến phố hoạt động sau 24h; trong đó ít nhất 3 khu đạt tiêu chuẩn khu trải nghiệm văn hóa-du lịch đêm cấp khu vực.