Trung Quốc áp thuế bổ sung đối với thịt bò Australia vượt hạn ngạch nhập khẩu

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 19/6 thông báo sẽ áp thuế bổ sung 55% đối với thịt bò nhập khẩu từ Australia sau khi lượng hàng nhập khẩu từ nước này đã đạt hạn ngạch năm 2026.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết lượng thịt bò Australia nhập khẩu theo cơ chế tự vệ đã đạt 100% hạn ngạch được quy định là 205.000 tấn vào ngày 18/6. Do đó, mức thuế bổ sung 55% sẽ được áp dụng từ ngày 20/6 đối với các lô hàng vượt hạn ngạch.

Cuối tháng 12/2025, Trung Quốc đã phân bổ hạn ngạch nhập khẩu thịt bò cho một số nước, trong đó có Australia, sau khi kết quả điều tra cho thấy lượng nhập khẩu gia tăng gây ảnh hưởng tới ngành chăn nuôi trong nước.

Giá thịt bò tại Trung Quốc liên tục giảm trong những năm gần đây do tình trạng dư cung và nhu cầu tiêu thụ suy yếu khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại.

Trong khi đó, lượng nhập khẩu vẫn tăng mạnh, khiến Trung Quốc trở thành thị trường quan trọng đối với các nước xuất khẩu như Australia. Trung Quốc cho biết các biện pháp tự vệ này sẽ được nới lỏng dần theo thời gian./.

Australia dỡ bỏ lệnh cấm thịt bò Canada sau hơn 2 thập kỷ Ngày 29/7, Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada (CFIA) cho biết, Australia đã chính thức dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài 22 năm đối với việc nhập khẩu thịt bò và các sản phẩm từ bò của Canada.

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