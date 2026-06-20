Phòng thử kiểm nghiệm chất ở cửa khẩu Móng Cái đạt chuẩn quốc tế

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có thông báo về kết quả đánh giá phòng thử nghiệm kiểm nghiệm chất Vàng O và Cadmium của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC).

Theo thông báo, phòng thử nghiệm của Trung tâm giám định thử nghiệm Tân Đại Dương, phường Móng Cái 1 (Quảng Ninh) được công nhận năng lực phân tích Cadimi và Vàng O kiềm.

Thông tin này đã được xác nhận trong Công hàm ngày 17/6/2026 và email ngày 17/6/2026 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) liên quan đến một số phòng thử nghiệm của Việt Nam.

Đây là 1 trong 5 phòng thử nghiệm ở Việt Nam được công nhận, được phép triển khai kiểm nghiệm đối với trái cây xuất khẩu sang Trung Quốc.

Phòng thử nghiệm của Trung tâm giám định thử nghiệm Tân Đại Dương đặt tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2, phường Móng Cái 1 được vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường nhập khẩu, được trang bị hệ thống thiết bị hiện đại, thân thiện với môi trường, có khả năng phân tích chính xác nhiều chỉ tiêu về an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm như tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật, kháng sinh, độc tố, vi khuẩn, virus, kim loại nặng, chất vàng O trong thực phẩm…

Qua đó, hỗ trợ hiệu quả các cơ quan quản lý, tổ chức và doanh nghiệp trong việc chủ động giám sát chất lượng nông, lâm, thủy sản trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc.

Tại đây cung cấp các dịch vụ xét nghiệm, kiểm nghiệm nông, lâm, thủy sản; truy xuất nguồn gốc, tư vấn chất lượng sản phẩm; đồng thời phổ biến các quy định, chính sách pháp luật của Trung Quốc liên quan đến giám sát chất lượng hàng hóa xuất khẩu. Việc này góp phần giúp hàng hóa Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn, thông quan thuận lợi, hạn chế tối đa các rủi ro như bị trả hàng hoặc tiêu hủy do không đạt yêu cầu./.

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt hơn 6,2 tỷ USD Chỉ trong 3 ngày nghỉ lễ cao điểm (30/4-2/5), tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt hơn 11.000 tấn, bao gồm trên 6.000 tấn hàng nhập khẩu và gần 5.000 tấn hàng xuất khẩu.

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