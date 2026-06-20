Giá vàng thế giới khép lại tuần giảm thứ ba liên tiếp

Thị trường vàng thế giới trải qua một tuần giao dịch trồi sụt thất thường, khi tâm lý nhà đầu tư liên tục thay đổi giữa những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông và lập trường chính sách ngày càng cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Sau khi tăng mạnh trong những phiên đầu tuần nhờ kỳ vọng hòa bình giữa Mỹ và Iran sẽ giúp giảm áp lực lạm phát, giá vàng đã đảo chiều giảm sâu từ giữa tuần và khép lại tuần đi xuống thứ ba liên tiếp.

Tâm điểm của thị trường trong phiên giao dịch cuối tuần (ngày 19/6) là tác động từ đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất trong những tháng tới. Kết thúc phiên, giá vàng giao ngay giảm 0,9% xuống 4.169,44 USD/ounce, sau khi có thời điểm rơi xuống 4.119,78 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 11/6. Giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ giảm 1,4% xuống 4.186,50 USD/ounce.

Đây cũng là tuần giảm thứ ba liên tiếp của kim loại quý này. Đồng USD tăng giá trong tuần khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác, qua đó làm suy giảm sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn truyền thống này.

Áp lực lớn nhất đối với thị trường vàng tiếp tục đến từ chính sách tiền tệ của Mỹ. Sau cuộc họp chính sách kết thúc ngày 17/6, Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75%, song các dự báo mới cho thấy 9 trong số 19 quan chức của ngân hàng trung ương này cho rằng cần nâng lãi suất trong năm nay.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9/2026 lên khoảng 70%.

Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài thường gây bất lợi cho vàng do đây là tài sản không sinh lời. Đồng thời, triển vọng lãi suất cao cũng hỗ trợ đồng USD tăng giá, qua đó tạo thêm áp lực lên thị trường kim loại quý.

Tuy nhiên, phiên giao dịch cuối tuần không chỉ chịu tác động từ Fed. Nhà đầu tư còn theo dõi sát những diễn biến mới liên quan đến tiến trình hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Một yếu tố đáng chú ý là cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ dự kiến diễn ra ngày 19/6 đã không được tiến hành như kế hoạch. Iran ngày 19/6 thông báo đã tạm dừng toàn bộ khuôn khổ đàm phán 60 ngày với Mỹ sau khi cáo buộc Washington vi phạm điều khoản đầu tiên của bản ghi nhớ (MoU) vừa được ký kết.

Theo các hãng tin Fars và Al-Mayadeen, các quan chức Iran lập luận rằng những hoạt động quân sự của Israel nhằm vào miền Nam Liban diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi thỏa thuận được ký điện tử đã cấu thành hành vi vi phạm trực tiếp các nghĩa vụ của Mỹ theo thỏa thuận.

Phái đoàn Iran được cho là đang chuẩn bị khởi hành đến Thụy Sĩ để tham gia vòng đàm phán đầu tiên thì Tehran đột ngột hủy chuyến đi. Các quan chức Iran cho biết họ sẽ không thực hiện các cam kết của mình cho đến khi hoàn toàn chắc chắn rằng các hoạt động quân sự của Israel nhằm vào Liban chấm dứt và Mỹ tuân thủ những yêu cầu nằm trong điều khoản đầu tiên của Biên bản ghi nhớ (MoU).

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian đã ký kết MoU nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông. Theo quan chức Mỹ, Tổng thống Trump đã ký văn kiện này trong bữa tối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Cung điện Versailles sau Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran ngày 18/6 cũng dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei xác nhận: "Văn bản của Bản ghi nhớ Islamabad đã được hoàn tất với chữ ký của các Tổng thống.''

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đến ngày 18/6, Đại Giáo chủ Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei tuyên bố chấp thuận MoU để chấm dứt xung đột giữa hai bên mặc dù không hoàn toàn đồng thuận với văn kiện mới này. Ông đồng thời khẳng định các cuộc tiếp xúc trực tiếp với Mỹ có thể được tiến hành trong tương lai, song không đồng nghĩa với việc Tehran thay đổi lập trường của mình.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran và hiện đang là nhà đàm phán chủ chốt của Tehran trong các nỗ lực ngoại giao cấp cao với Mỹ, ông Mohammad Bagher Ghalibaf nhấn mạnh nước này sẽ có phản ứng thích đáng nếu các cam kết trong thỏa thuận không được thực hiện.

Trong khi đó, Israel và lực lượng Hezbollah bắt đầu thực thi lệnh ngừng bắn trong ngày 19/6. Những tín hiệu trái chiều này khiến thị trường tiếp tục đánh giá lại mức độ rủi ro địa chính trị trong khu vực. Dù vậy, tác động hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn an toàn không đủ lớn để bù đắp áp lực từ đồng USD và chính sách tiền tệ của Fed.

Diễn biến của phiên cuối tuần thực chất là sự tiếp nối xu hướng đã hình thành từ giữa tuần. Trong hai phiên đầu tuần, giá vàng tăng mạnh nhờ kỳ vọng thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran sẽ giúp giảm áp lực lạm phát và hạn chế khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, tâm lý thị trường nhanh chóng thay đổi sau cuộc họp chính sách đầu tiên của Fed dưới sự điều hành của tân Chủ tịch Kevin Warsh.

Khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12/2026 theo đánh giá của thị trường đã tăng từ 61% lên 78% chỉ trong một ngày. Đà giảm tiếp tục mạnh hơn trong phiên 18/6 khi đồng USD tăng lên mức cao nhất trong vòng một năm sau thông điệp cứng rắn từ Fed, khiến vàng chịu áp lực bán mạnh.

Ngoài yếu tố lãi suất, việc căng thẳng Mỹ-Iran hạ nhiệt cũng làm giảm nhu cầu nắm giữ vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Dù Tổng thống Trump vẫn cảnh báo Mỹ có thể nối lại các hoạt động quân sự nếu Iran không tuân thủ các cam kết, thị trường nhìn chung cho rằng nguy cơ xung đột lan rộng đã giảm đáng kể so với giai đoạn trước.

Bên cạnh vàng, các kim loại quý khác cũng có một tuần giao dịch kém tích cực. Trong phiên cuối tuần, giá bạc giao ngay giảm 1,1% xuống 65,11 USD/ounce, giá bạch kim giảm 1,7% xuống 1.667,14 USD/ounce và giá palladium giảm 1,9% xuống 1.254,69 USD/ounce. Cả ba kim loại đều ghi nhận mức giảm trong tuần./.

Giá vàng thế giới hướng đến tuần giảm thứ ba liên tiếp Nguyên nhân giá vàng giảm chính bắt nguồn từ đà tăng của đồng USD và những tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).